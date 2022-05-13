欧洲央行开始考虑加息的选项- 嘉盛官网

欧洲将要加息的暗示有望提振欧元/美元。

2022/5/13 13:11:00

最近有多位欧洲央行官员提到提前加息的可能性，其中包括央行行长拉加德。提醒读者，欧元区4月通胀率为7.5%，而央行的目标为2%。欧洲央行的成员以前对加息的态度一直慎而又慎，担心俄乌战争对家庭收入的影响。但现在通胀高企，央行似乎没有多少别的选择。

欧洲央行官员施娜贝尔（Schnabel）上周表示，欧洲央行将通过系列加息，以渐进的方式将其基准利率慢慢调整到正值。她今天又发表了强硬评论，指出高企的通胀正变成根深蒂固的问题。欧洲央行官员Villeroy也在上周指出，可能在年内将利率上调至0.00%上方（目前存款利率为-0.50%）；通胀预期不太稳定。他于昨天再度表示，随着核心通胀上升，欧洲央行必须正常化其政策。就在今天，欧洲央行行长拉加德表示，应自三季度始收缩其资产购买计划；可能在那“数周”后即加息。

欧元/美元并没有一直得到欧洲央行近期评论的提振，但至少将331日以来的伤口止血。当时该货币对交投于200天均线1.1185附近，到了4月底就已跌至1.0471低点，伴随着RSI进入超卖区域，表明价格或已准备回升。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元4小时图上的跌势止步于419日低点到421日高点行情的261.8%扩展位，即1.0465附近。如果后市向下并攻克261.8%扩展位，可能下看20171月以来水平支撑位1.0340以及1.0000整数心理支撑位。但如果价格反弹，则可能上看与分别落在1.06481.0703 1.075838.250%61.8%回档位完美契合的水平阻力位。

来源: Tradingview, Stone X

 

今天早些时候发布的美国CPI高于预期，报在8.3%，但低于3月的8.5%。美国通胀是否已触顶?请留意官员们在欧洲央行69日会议召开前的更多评论，观察其是否继续暗示欧洲是时候开始加息。如果有关于欧洲央行将加息的暗示，可能提振欧元/美元。

 

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