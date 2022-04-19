欧洲央行维持利率和资产购买计划不变，市场大失所望- 嘉盛官网

欧洲央行维持基准利率不变，并在声明中指出，央行将继续收缩量化宽松的规模，现在计划4月购买债券400亿欧元、5月购买300亿欧元、6月购买200亿欧元。央行执委会还表示，将在开始加息后的一段时间里继续再投资到期债券的收益。

欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上指出，俄乌战争已显著提升成长风险，战争可能进一步恶化供应端。拉加德还表示，通胀的上行风险增加，特别是能源价格上涨的风险。请注意，3月通胀年率为7.5%，高于5.9%的前值。

欧元/美元在欧洲央行货币政策声明甫一公布即下跌，在新闻发布会期间再度走弱。该货币对在央行声明揭晓之前交投于1.0916附近，近两个小时后创下盘中低点1.0757。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元日图自2021年5月以来一直在一个通道内下跌，目前围绕着强趋势线支撑（绿色趋势线）盘整，其中一条源自2017年1月，另一条源自2020年10月。该货币对在今天央行会后回吐昨天的所有涨幅，正在尝试构建看跌吞噬K线。所谓看跌吞噬K线，即价格在前一天收盘价上方形成高点，但收盘回到前一天K线的开盘价下方。欧元/美元也已攻克3月7日低点1.0806。下方支撑位在2020年4月以来的水平支撑位1.0727，以及2020年3月以来的水平支撑位1.0636。阻力位在今天高点1.0923、水平阻力位1.0945、50天均线1.1102。

来源: Tradingview, Stone X

欧洲央行在上月会议将资产购买计划的结束时间从四季度提前到了三季度，投资者因此期待看到开始量化紧缩的时间表，但结果大失所望。欧洲央行没有因为通胀上升而改变资产购买计划的轨迹，也没有在指导意见中给出新的信息。

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