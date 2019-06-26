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外汇技术趋势/关键价位日评（周四）

欧元/美元 - 1.1340仍是需要关注的关键支撑位

作者： 
2019/6/27 9:53:00
作者： 

欧元/美元 - 1.1340仍是需要关注的关键支撑位


  • 自关键的短线水平支撑位1.1340展开小级别上涨，6月26日美国时段上涨45点子，最高到1.1391，之后陷入盘整（单击此处简单回顾）。短线要素没有改变，维持看涨，后市可能上攻下个中级阻力位1.1420
  • 但若小时图收于1.1340下方，上述看涨情境落空后可能下探支撑区域1.1225/1180。

英镑/美元 看跌要素保持完好



  • 昨天47点子的狭窄交投区间在15分钟图上形成了“看跌三角旗”形态。受制于关键的短线水平阻力位1.2760/2785维持看跌，后市可能回踩主支撑区域1.2560/2500 (2016年10月波段低点以来的上升趋势线)。
  • 但若小时图收上1.2760，后市或延续上修，目标1.2915阻力位（也是3月13日高点以来的下降趋势线）。

美元/日元 正在上修中



  • 站上我们在前一份报告中强调的短线中性区域的上轨107.55。上修情境已证实，守住关键的短线水平支撑位107.25，后市有潜力上攻下个中级阻力位108.20
  • 但若小时图失守107.05，重振空头下探106.60/50支撑位。

澳元/美元 扩大涨势，上攻关键的中线阻力位0.7050



  • 一如预期持续上涨。维持看涨，调整关键的短线支撑位到0.6970后市可能扩大上修，目标关键的中线阻力位7050 (也是斐波纳契扩展/回档群&小级别上升通道的阻力)。
  • 但若小时图收于0.6970下方，上述看涨基调落空之下加深回撤，目标下个近期支撑位0.6900（也是6月18日低点到6月27日亚洲时段盘中高点0.6998的61.8%回档位）。

图表来自 eSignal

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