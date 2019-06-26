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外汇技术趋势/关键价位日评（周三）

昨天的下跌止步于我们在前一份报告中强调的关键的短线水平支撑位1.1340。我们的看法没有改变，维持看涨，后市可能上攻1.1420阻力位。

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2019/6/26 14:19:00
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欧元/美元 1.1340仍是需要关注的关键支撑位


  • 昨天的下跌止步于我们在前一份报告中强调的关键的短线水平支撑位1.1340。我们的看法没有改变，维持看涨，后市可能上攻1.1420阻力位。
  • 但若小时图收于1.1340下方，上述看涨情境落空后可能下探支撑区域1.1225/1180。

英镑/美元 看跌要素已重现



  • 继6月25日欧洲时段早盘挑战了短线中性区域上轨1.2760后，英镑/美元缓慢下跌并下破小级别“上升楔形”支撑位。此外，小时图RSI继续展现出向下动能。
  • 受制于关键的短线水平阻力位1.2760/2785转回看跌，后市可能回踩主支撑区域1.2560/2500 (2016年10月波段低点以来的上升趋势线)。
  • 但若小时图收上1.2760，后市或延续上修，目标1.2915阻力位（也是3月13日高点以来的下降趋势线）。

美元/日元 短线下跌动能开始减弱


  • 6月25日亚洲时段尾盘一如预期下跌并且创下106.75低点，该位接近于我们在前一份报告中强调的目标支撑位106.60/50。
  • 从小时图RSI来看，短线下跌动能已开始减弱。交投于107.55107.05之间我们选择中立。站上107.55，后市启动上修，目标下个中级阻力位108.20。
  • 但若失守107.05，重振空头下探106.60/50支撑位。

澳元/美元 – 正在扩大上修


  • 昨天的下跌守住我们在前一份报告中强调的短线水平支撑位0.6935（盘中最低到0.6940）。我们的看法没有改变，维持看涨，后市可能扩大上修，目标关键的中线阻力位0.7020/7050 (也是斐波纳契扩展/回档群&小级别上升通道的阻力)。
  • 但若小时图收于0.6935下方，重振空头下探支撑区域0.6880/0.6830。

图表来自 eSignal



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