欧元/美元 – 重点关注关键的短线阻力位1.1200，等待欧洲央行决议
欧元/美元 – 重点关注关键的短线阻力位1.1200，等待欧洲央行决议
- 欧元/美元在7月24日欧洲时段形成一个略微下降的新低点1.1126，之后开始在小级别“对称三角形”构成的28点子的狭窄区间内交投。市场现在等待定于标准时间1230的揭晓的欧洲央行决议。
- 整体而言，6月25日高点以来的短线下跌浪保持完好（请单击此处回顾前一份报告）。受制于关键的短线水平阻力位1.1200，我们维持看跌，后市可能下跌并回踩1.1120后剑指下个短线支撑位1.1060。但若小时图收上1.1200，该下跌基调可能落空并转而延续上修，目标关键的中线阻力位1.1280（也是1月10日高点以来的下降阻力位）。
英镑/美元 – 在下跌趋势中做小级别盘整
- 关键的短线要素保持不变，英镑/美元继续在一个始于7月17日小波段低点的小级别“对称三角形”区间内交投。受制于关键的短线水平阻力位，我们维持看跌，后市可能下跌并回踩1.2370后剑指下个短线支撑位1.2230。
- 但若小时图收上1.2560，上述看跌基调落空并转而延续上修，目标区间阻力1.2760。
美元/日元 – 区间内上涨
- 维持看涨并调整关键的短线水平支撑位到107.95，后市可能在6月25日低点以来的小级别区间内上攻中级阻力位108.60（也是一个斐波纳契回档/投射群）。
- 但若小时图收于107.75下方，上述看涨情境落空并转而下探区间支撑位107.30。
澳元/美元 – 小级别下跌趋势保持完好
- 短线要素保持不变。受制于关键的短线水平阻力位0.7035维持看跌，后市可能扩大跌势，第一步下探7月10日的波段低点区域0.6910。
- 但若小时图收上0.7035，上述看跌情境或落空，并且重拾上涨，后市可能先后回踩0.7080和0.7130。
图表来自eSignal
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