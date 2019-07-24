欧元/美元 – 小级别反弹后继续下跌
欧元/美元 – 小级别反弹后继续下跌
- 一如预期下破“头肩顶”形态的颈线支撑1.1180并且下探下档目标支撑1.1130/1120。
- 小时图随机指标已经形成了看涨背离信号并退出了超买区域。在新的下跌落地之前有马上展开小级别上修至1.1130/1120上方的风险。维持看跌，并且调整短线水平阻力位到1.1200（回档阻力/斐波纳契回档群），后市可能下跌并回踩1.1130/1120后剑指下个短线支撑位1.1060。
- 但小时图收上1.1200的话，上述看跌基调落空之下延续上修，目标关键的中线阻力位1.1280（也是1月10日高点以来的下降阻力位）。
英镑/美元 – 空头继续占据上风
- 延续预期中的下跌并且在Boris Johnson出任英国新首相的消息出炉后一度“冲高”并测试中级阻力位1.2495。
- 短线的关键要素保持利空，受制于调整后的关键短线水平阻力位1.2560我们继续看跌，后市可能下跌并剑指支撑位1.2370和1.2230。但若小时图收上1.2560，前述看跌基调落空之下延续上修，目标1.2760的区间阻力位。
美元/日元 – 可能在区间内继续上涨
- 自从6月25日形成波段低点106.80之后，该货币对似乎在一个小级别“三角形”形态内交投。守住关键的短线水平支撑位107.75转向看涨，后市可能扩大涨势，上攻区间阻力108.60。
- 但若小时图收于107.75下方，上述上涨情境落空并可能下探区间支撑位107.30。
澳元/美元 - 上破失败
- 下破关键的短线水平支撑位0.7035/7020令7月19日引发的上破失效。受制于关键的短线水平阻力位0.7035转回看跌，后市可能扩大潜在跌势，下探7月10日波段低点区域0.6910。
- 但若小时图收上0.7035，上述看跌基调落空并可能上涨并先后回踩0.7080和0.7130。
图表来自 eSignal
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