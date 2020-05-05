



今天上午，亚洲股市相对平静。澳大利亚统计局公布的第二版每周就业数据显示近100万澳大利亚人失业，但即便数据不理想，澳元/美元未受影响。美国副国家安全顾问马修•波廷格有关美国未考虑就新冠疫情采取“惩罚性措施”的言论可能一定程度支持了澳元/美元等风险资产。另一个令风险情绪获撑的因素为，关键大宗商品价格隔夜进一步企稳，即月（6月）西德州原油期货合约再度收于$20/桶上方。更为重要的是，由于投资者希望避免再度经历5月合约到期前混乱价格走势，目前大部分交易量集中在7月期货合约，7月合约收于$22.78/桶，今天交投再涨5.79%，攻入$24.09/桶。反弹的催化剂来自库欣（全球最大原油储存设施，负责全美13%的储存量）上周库存仅增188万桶的消息，这是3月以来最低增幅，为市场带来供需再平衡目前正在推进的积极信号。现将注意力转向明天早上的API数据（悉尼时间早上6:30）和周四早上的官方EIA数据。鉴于库欣数据与美国能源信息署(EIA)报告之间相关性密切，本周可能初步确认油价已构筑中期低点，目前正在展开温和反弹。技术面形势支持这个看法。从下图可以看出，$62.95高点至上月$17.27低点之间经历了五浪下跌。五浪下跌后，预期会有一轮逆势反弹，RSI指标在$17.27低点构筑的看涨背离也支持了这种可能性。综上所述，只要7月期货合约守住$17.27中期支撑位，价格或进一步上行，攻向短线阻力$26.40/50美元区域。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月5日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。