库欣数据推高油价

今天上午，亚洲股市相对平静。澳大利亚统计局公布的第二版每周就业数据显示近100万澳大利亚人失业，但即便数据不理想，澳元/美元未受影响。

2020/5/5 11:00:00
今天上午，亚洲股市相对平静。澳大利亚统计局公布的第二版每周就业数据显示近100万澳大利亚人失业，但即便数据不理想，澳元/美元未受影响。
美国副国家安全顾问马修•波廷格有关美国未考虑就新冠疫情采取“惩罚性措施”的言论可能一定程度支持了澳元/美元等风险资产。另一个令风险情绪获撑的因素为，关键大宗商品价格隔夜进一步企稳，即月（6月）西德州原油期货合约再度收于$20/桶上方。
更为重要的是，由于投资者希望避免再度经历5月合约到期前混乱价格走势，目前大部分交易量集中在7月期货合约，7月合约收于$22.78/桶，今天交投再涨5.79%，攻入$24.09/桶。
反弹的催化剂来自库欣（全球最大原油储存设施，负责全美13%的储存量）上周库存仅增188万桶的消息，这是3月以来最低增幅，为市场带来供需再平衡目前正在推进的积极信号。
现将注意力转向明天早上的API数据（悉尼时间早上6:30）和周四早上的官方EIA数据。
鉴于库欣数据与美国能源信息署(EIA)报告之间相关性密切，本周可能初步确认油价已构筑中期低点，目前正在展开温和反弹。
技术面形势支持这个看法。从下图可以看出，$62.95高点至上月$17.27低点之间经历了五浪下跌。五浪下跌后，预期会有一轮逆势反弹，RSI指标在$17.27低点构筑的看涨背离也支持了这种可能性。
综上所述，只要7月期货合约守住$17.27中期支撑位，价格或进一步上行，攻向短线阻力$26.40/50美元区域。

Cushing data boosts oil price

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月5日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

相关主题： 石油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

关注欧元/美元和石油
Fiona Cincotta
十一月 25, 2022 04:22 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。