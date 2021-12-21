中央银行：聚焦政策收紧

本文是我们《2022年全球市场展望》系列报告的一部分，在这个系列中，我们着重讨论了常见交易产品需重点关注的关键主题、趋势以及技术面水平。我们将在12月13日-20日期间于官网上线该系列报告，如欲阅读全文，请访问2022年展望页面。

2021年即将在各国央行收缩量宽的背景中画上句号。联邦公开市场委员会（FOMC）自去年11月开始缩减购债，预计将于明年3月结束缩表。英央行加息25个基点，并将于年底结束购债。欧洲央行抗疫紧急购债计划明年3月到期，但至少2022年9月之前不会结束购债。日央行则短期内不会退出货币刺激计划，该行有望于2022年退出量宽。除非出现其他新冠变种或 “黑天鹅”事件，否则，2022年将是许多央行的政策收紧之年。

美国联邦储备委员会(美联储)

联邦公开市场委员会（FOMC）2022年任务艰巨。2021年底，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示是时候不再使用“缩表”一词了。这也标志着他自鸽派向鹰派的立场转变，美联储将在2022年3月结束缩债。此外，美联储预测2022年加息3次，2023年将加息3次!现在的问题是：美联储何时开始缩减资产负债规模?美国目前整体通胀率接近7%，不过美联储预计2022年和2023年通胀间分别回落至2.6%和2.3%，但能在今年年底前达成美联储2%目标吗?大概率不能。要关注美联储或于2022年第二季度开始启动新一轮加息。

日央行

刚刚当选的日本首相岸田文雄最近宣布了一项包括直接发放款在内的总值4900亿美元新联邦刺激计划。此外，日央行在12月会议上表示，将把小企业紧急融资延长6个月。但将于本财政年度末(2022年3月)停止购买企业债券。虽然此举动作不大，但仍构成某种形式的刺激缩减。随着疫苗接种快速推进，日央行将2022财年增长预测自2.7%上修至2.9%。全年通胀预期0.9%。请注意，日央行通胀目标为2%。因此，日央行很可能会在2022年继续小幅缩减购债规模。一旦通胀到达2%，日央行就可以退出0%的10年期日债收益率控制计划。在此之后，央行可以考虑上调目前-0.1%的利率。2022年可能还不会加息。请注意，通胀只有过去几个月里达到了正值，在此之前整一年，通胀都是负值!

在负利率和大规模宽松计划背景下，美元/日元对日央行决定反应冷淡，相反，该货币对与10年期美债收益率相关性更为密切。周线图相关系数为+0.80。系数高于+0.80，则视为两种资产之间存在很强的相关性。因此，若美债收益率上升，美元/日元也应走高。2021年初，美元/日元升穿2020年2月122.12高点以来下降楔形103.55附近。货币对此后回撤楔形高度并最终站上前高点上方。在此过程中，美元/日元测试115.52阻力位，并回落至112.12旗形支撑位。若汇价继续走高，旗形目标为旗杆高度+突破点，即118.0附近。但货币对首先必须拿下114.00附近顶部趋势线阻力及近期高点115.52。112.12附近前高点阻力位及2021年9月低点至2021年11月高点上行之50%回档现充当首个支撑。同时期走势之61.8%回档落在略下方的111.56，然后是2021年4月以来上斜趋势线110.00附近。

来源：Tradingview, Stone X

英央行

英央行12月会议意外加息至0.25%。该行将在2021年底结束8950亿英镑量宽计划。市场预计2月会议将再次加息!截至12月17日撰写此文时，市场预期英央行将于3月加息至0.5%，9月加息至1%。英央行曾表示，将在利率到达0.5%时停止将债券收益进行再投资。与其他央行一样，加息的速度和时机也取决于奥密克戎(Omicron)变种，英央行认为该变种病毒可能拖累短线增长。英央行目前预计通胀率将在4月到达6%峰值。央行还预计失业率将在2022年降至4%。10月失业率为4.2%。

鉴于此，英镑/美元可能会在2月会议召开前得力提振。尽管货币对2021年下半年持续走低，但随着英国利率开始上升(加息速度极可能快于美国)，汇价或做好了反弹准备。若落实，水平阻力位在1.3411、1.3572和1.3844，然后是心理整千点数位1.4000。然而，若市场认为美国将较预期更早启动加息，英镑/美元或继续推低。首个支撑在2020年3月低点至2021年2月高点上行之38.2%斐波那契回档1.3166附近 (200周均线也落在1.3144)，然后是心理整千点数支撑位1.3000。前述时间轴走势之50%回档落在1.2834。

来源：Tradingview, Stone X

欧洲央行

欧洲央行将按计划于2022年3月结束抗疫紧急购债计划(PEPP)。然后呢?拉加德表示，根据正在实施的资产购买计划(APP)，欧洲央行将在第二季度购买400亿欧元债券，第三季度购买300亿欧元债券，并在确认停止购债适当性之前继续维持200亿欧元购债规模。在这期间，欧央行将有何动作?欧洲央行预计通胀率2022年底前将开始下降，年底将接近2.3%。预计2022年和2023年通胀率为1.8%。欧洲央行2022年会加息吗?当前环境下，克里斯蒂娜•拉加德认为不会，但我们认为欧洲央行极有可能2022年底前加息。

在下破1.2250附近上升楔形后，欧元/美元自2021年5月以来一直在有序通道中下行。货币对2021年11月15日当周下穿该通道，探入近期低点1.1186。该水平略低于2020年3月低点至2021年6月高点上行之61.8%斐波那契回档1.1292。自那以来，欧元/美元保持横盘交投并重回通道内部。1.1490在过去两年间一直充当关键阻力和支撑，现在仍然于下斜通道顶部趋势线处构筑阻力。200周均线落在略上方的0.1534，上方水平阻力在1.1683。如果欧元/美元再次跌破通道底部趋势线，长线水平支撑在1.1144和1.1020。若跌破，则为探向1.0636附近2020年3月低点打开大门。

来源：Tradingview, Stone X

基于当前的展望，英央行和美联储都有必要加息。如果欧洲通胀继续升温，同时疫情对经济增长的影响可忽略，那么欧洲央行2022年底可能加息。至于日央行，贯穿2022年全年的小幅紧缩可能只是象征性的，但该行很可能很长一段时间内都将按兵不动。

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