无法交易卢布？不如看看东欧新兴市场货币- 嘉盛官网

有一些东欧新兴市场货币和美元/俄罗斯卢布之间存在高度相关性。

2022/3/7 15:29:00

俄罗斯卢布的波动性达到空前的高度，美元/俄罗斯卢布于224日击穿历史高点85.98。但该货币对在上周末俄罗斯被踢出SWIFT之前还没有呈现暴涨的势头，直到前述制裁措施落地后才于周三飚升，盘中创下122.25历史高点。俄罗斯央行甚至表示再也无力阻止卢布的崩盘，很多银行与经纪商因此无法获得卢布货币对的报价（英国央行今天甚至宣布停止对卢布汇率进行报价）。不少交易者为无法参与交易卢布的波动性而感到沮丧。

来源: Tradingview, Stone X

 

正如我们在周初所指出，有一些东欧新兴市场货币和美元/俄罗斯卢布之间存在高度相关性。美元/波兰兹罗提和美元/卢布目前的相关系数为+0.96。如果相关系数为+1.00，表明两个交易产品之间完美正相关，完全同向波动，而+0.96的读数相当接近+1.00。美元/波兰兹罗提两次击穿历史高点4.3078但都未能收于其上，直到今天才成功收上该位且攻克2021331日以来的趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/波兰兹罗提4小时图225日以来一直交投于上涨通道，上档第一阻力在昨天高点4.3536，然后是20211123日高点到2022210日低点行情的161.8%扩展位4.3841，接着是上涨通道的上轨趋势线4.4015附近。第一支撑位在前历史高点4.3078，然后是昨天低点与通道的下轨趋势线4.2518附近，以及下方不远处的水平支撑位4.2395

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/匈牙利福林和美元/俄罗斯卢布之间目前的相关系数为+0.95，日图存在强相关性。美元/匈牙利福林昨天刺穿历史新高341.25附近，但未能收于其上。该货币对还站上202139日以来的长期水平趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/匈牙利福林4小时图222日以来一直交投于边界清晰的上涨通道内，上方第一支撑位在昨天高点345.66，然后是20211215日高点到202226日低点行情的161.8%扩展位349.84附近，接着是上涨通道趋势线352.00附近。第一支撑位在前历史高点兼上涨通道下轨趋势线341.25，然后是315日高点333.46

来源: Tradingview, Stone X

 

快速浏览美元/捷克克朗后我们发现其与美元/卢布之间的相关系数同样处于非常高的+0.95水平，只是目前没有像美元/波兰兹罗提和美元/匈牙利福林那样交投于历史高点（26.50）附近。美元/捷克克朗站上1215日以来的前高点和35日以来趋势线，目前挑战20203月高点跌至20215月低点行情的50%回档位，即23.3973附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

水平阻力位就在上方不远处的23.4863，攻克的话可能上看20211126日高点跌至2022118日低点行情的161.8%扩展位兼202011月以来的长期水平阻力位，即24.0516。第一支撑位在前阻力（前高点）22.9325附近，然后是水平支撑位22.0105

 

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