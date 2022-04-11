加拿大就业基本符合预期，但全职就业人数令人惊艳 - 嘉盛官网

加拿大3月就业数据基本符合预期，但全职就业新增人数的表现远胜兼职就业人数的表现。

2022/4/11 13:54:00

加拿大上周五公布的3月就业数据显示，表面新增就业7.25万。这样的读数低于预估的新增8万，但全职就业人数新增9.27万而兼职就业人数减少2.93万则令其实质强劲。平均每小时收入年率自2月的3.3%上升至3.4%；失业率自5.5%下降至5.3%。就业数据显然发展方向正确，将在加拿大央行本周的利率决策中发挥巨大的作用。现在的问题不在于央行“是否”加息，而在于加息“多少”：是25个基点还是50个基点？

美元/加元自202111月中旬以来一直交投于1.2450-1.2900（请看绿色线）区间，于12月中旬尝试击穿该横盘通道的上轨，最近则在上上周试图下破通道下轨，但均以失败告终。价格在45日形成锤子形态后不断走高，目前交投于水平阻力位、202161日以来上斜趋势线与200天均线附近，即1.2620一线。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/加元4小时图站上了315日高点到45日低点行情的38.2%回档位，即1.2581附近，越过200天均线（请看日图）的第一阻力在前述行情的50%回档位1.2637附近，而前重要支撑位-现阻力位1.2653同样构成阻力。如果攻克，上看50天均线1.2664。但请注意，4小时图RSI超买。支撑位在周五低点1.2575、水平支撑位1.2540，如果先后攻克这两个价位，则打开跌至45日低点1.2403的空间。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

加拿大就业报告基本符合预期，但全职就业的表现远胜兼职就业的表现令其实质强劲。加拿大央行本周召开会议时会将此数据纳入考量，但现在还不清楚是否足以促成加息50个基点。

 

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