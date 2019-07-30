英国石油二季度财报稳健，股价有望继续上涨

英国石油（BP）二季度财报稳健，明年有望提高分红派息

英国石油这家原油巨头的二季度财报好于同业，其股价因此斩获近4%的涨幅。经临时因素的调整后，英国石油的净利润达到28.1亿美元，同比基本持平但远高于24.8亿美元的预期值。而这种出众的表现基本上可归功于二季度的上游收入（当季油价剧烈震荡），战胜了其竞争对手Total、Eni和挪威的Equinor，似乎更令投资者刮目相看。原油与汽油日产出增加4%也利好英国石油的财报。

利润增长的一部分来自税收税率的影响。英国石油的有效税率自去年同期的42%下降至34%，如果保持在42%，那么利润数字更接近于预期。

营业现金流增长82亿美元同样鼓舞人心，但67亿美元的未调整现金流远低于预期。所以，英国石油股价在最初上涨3.7%之后回吐涨幅，原因就是投资者降低对回报率上升的期待。

至于英国石油现金回报率升幅不大可能高于预期的更多理由请看下文：

过去几个季度的净债务持续增加

与BHP相关的付款和原油渗漏的处理成本，定将保持当前季度的债务水平接近于公司目标区间的高点。

根据管理层周二的评论，资产负债比率的下降趋势可能延续到2020年

首席财务官Brian Gilvary也确认了今年出售资产40-50亿美元，险守2019-2020年100亿美元的目标

Gilvary表示，如果100亿美元处置计划安全着陆，将考虑上调分红派息

三季度的指引下调了上游利润，并且资本支出目标保持在150-170亿美元，似乎也不会改变之前的评估

从这些细节来看，英国石油的股票或许并不十分有吸引力，其股价今年似乎也不大可能大幅上涨。该集团稳步挺进2019年目标，虽然没有加快速度。继4月底以来下跌7%之后，英国石油股价2019年至今上涨了9%。

英国石油的财报甚至可能被拿来和那些页岩油业务更多的超级巨头做比较。接下来几天，Shell、Exxon和Chevron将发布财报。如果它们的表现强劲，或许给英国石油的股价带来持续的下行压力。

关于英国石油股价的图表

英国石油股价图表上需要多方面关注的一个现象是，周二股价开盘跳空报在546，就算与当天低点540比较，周一的高点也在下方的532.1，中间有着巨大的缺口。根据该股有序、低beta的特性判断，缺口往往被填补。话虽如此，该股的买需在升温，并且带动其相对强弱指标自月中的超卖低点迅速抬头，暗示股价有望延续涨势。但4月高点以来的下降趋势线不利于这样的前景。事实上，此文发稿时，股价似乎一直没能再创高点。比较利多的是：股价日图上形成了一个对称楔形、股价在2月和本月初触及源自2016年1月6日、悠长强劲的上涨趋势线所在的515后上涨。所以，向上突破并上攻峰值的可能性看来很大。那样的话，多头可能上看561-566的反转区域。但要小心缺少后续买盘导致这些预期落空。

英国石油差价合约 – 日图

来源: City Index