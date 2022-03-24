鸟瞰美元/日元和英镑/日元：后市还有多少上行空间？ - 嘉盛官网

日本央行的货币政策与美联储及英国央行的货币政策相背离，推动美元/日元和英镑/日元近期大涨。

2022/3/24 14:38:00

日本央行显然处于鸽派阵营，仍在与新冠疫情作战。日本央行还因为大宗商品尤其是原油的价格飚升而下修其经济展望。另外，因为经济仍然需要帮助，日本首相推出了价值10万亿日元左右的补充预算案。在这样的背景下，日元表现疲弱也在情理当中。

与此同时，美联储则处于加息模式。FOMC上周上调联邦基金利率25个基点，至0.50%，并且声称今后继续加息。美联储主席鲍威尔周二讲话时的基调空前强硬，指出“如果我们判断某次或某几次会议加息幅度超过25个基点合适，那我们将更加积极地升息”。其他美联储官员也暗示，美联储希望尽快将利率调整至中性水平。按照目前的判断，这个中性水平在2.25%左右。市场目前计入今年累计加息190个基点的前景，即今年不是一次而是两次加息50个基点。

美元/日元月图自20021月以来一直交投于一个对称三角形，目前上攻三角形的上轨趋势线。请注意，RSI处于超买区域，表明价格或准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/日元周图如果确实站上月图趋势线，上档阻力有水平阻力位122.2620156月以来高点125.85。但请注意，RSI同样超买，价格或准备回撤。水平支撑位在近期上破高点116.35，如果攻克，有望下看20202月以来前高点112.23

来源: Tradingview, Stone X

 

英国央行上周也加息25个基点，至0.75%，并且今后可能继续加息。周三发布的通胀数据显示，2月表面通胀年率为6.2%，高于5.9%的预期值和5.5%的前值。英国央行表示，预计通胀率最高达到8%。英国财政大臣在其春季预算报告中表示，预计2022年通胀率达到7.4%。市场预计英国央行在55日的下次会议加息，并且加息50个基点的概率接近40%

英镑/日元月图最近站上20077月以来的长期下降趋势线，目前测试20156月高点到20203月低点行情的50%回档位，即159.97附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/日元周图如果可以收上159.97，可能上看由上述行情的61.8%回档位与水平阻力位形成的区间168.02-168.45。第一支撑位在短线前高点158.22，然后是月图长期趋势线150.00附近，接着是水平支撑位147.96

来源: Tradingview, Stone X

 

日本央行的货币政策与美联储及英国央行的货币政策相背离，推动美元/日元和英镑/日元近期大涨。但两者在较大时间周期内都遭遇重大阻力位，而美元/日元的RSI超买。两者后市会上涨吗？可能止步于阻力位，但如果月图可以攻克阻力，则有望打开上行空间。

 

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