澳元和纽元，谁适合做多？纽元/美元、澳元/美元、澳元/纽元

如果澳大利亚数据继续优于预期，随着澳元追涨，澳元/纽元或迎来买盘。

澳元/美元自10月29日进入上斜趋势线和200天均线0.7555附近以来，已于日线图构筑三根看跌吞没线。这可能一开始和美元月底前的获利了结有关，但11月3日，尽管澳洲联储退出收益率曲线控制计划，但无意让市场将此视为他们鸽派程度减弱的信号。

正如我同事Tony Sycamore昨天所指出的，优于预期的澳大利亚国民银行商业信心和西太平洋银行消费信心调查都未能给澳元引来买盘。此外，美国通胀报告向好，助力货币对跌破50天均线。但澳元/美元正在逼近水平支撑位和10月1日低点至10月29日高点之61.8%斐波那契回档位0.7317附近。下个支撑位在通道上斜趋势线0.7250附近，然后是10月1日低点0.7170。上方阻力位在0.7366附近50天均线，水平阻力在0.7480和200天均线0.7546。

来源: Tradingview, Stone X

和预期一致，新西兰联储10月6日将利率自0.25%上调至0.5%。但委员会立场鹰派。新西兰最近公布的第三季度GDP和就业等经济数据强于预期，一些人预计联储会在11月24日下次会上加息50个基点。自10月6日低点到10月24日高点，纽元/美元从0.6876反弹至0.72185。汇价此后一直在横盘整理，看起来像是在构筑旗形。

但和澳元/美元一样,周三美元的强势(因CPI数据)推动纽元/美元下穿10月6日至10月24日走势之38.2%回档位下方旗形底部趋势线，低于200天均线,也低于前述时期走势之50%回档位，下探近70点。下方支撑位在2020年3月以来长期下斜趋势线0.7050附近，0.7028附近61.8%回档位。阻力上看0.7133附近周三高点!

来源：Tradingview, Stone X

在周三澳元/美元和纽元/美元双双推低的情况下，做多澳元还是做多纽元，谁更适合? 澳元/纽元6月中旬到9月底一直处于强劲下行趋势。9月27日，货币对升穿下行通道，并回落至6月21日高点至9月16日低点下行之61.8%回档1.0609。但在澳大利亚9月就业变化数据(- 13.8万人)发布后，哪国央行将率先加息已经十分明显，新西兰强劲通胀报告说明，新西兰将先行一步。澳元/纽元于旗形内部下跌，本周早些时候达成目标位1.0330。进一步支撑位在9月16日低点1.0280。若跌破，极易探入趋势线支撑位1.0107附近，然后是2020年3月低点1.000附近。

但价格过跌了吗?随着近期澳元数据走强，澳元/纽元是否会开始走高?澳元/纽元短线仍有上行空间，但要继续走高，必须克服1.0427附近上方强劲水平阻力位和50天均线。若升穿，阻力位在旗形顶部1.0528，然后从10月13日高点1.0610。

来源：Tradingview, Stone X

澳元近期遭受重创，澳元/美元触及近一个月来最低水平。但纽元/美元也在下滑，周三跌幅近1%。如果澳大利亚数据继续优于预期，随着澳元追涨，澳元/纽元或迎来买盘。1.0427是汇价必须守住的关键水平。反之，若澳大利亚数据走弱，澳元/纽元可能跌破关键支撑位1.0278，若收于其下，可能大幅下挫!

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