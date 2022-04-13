亚洲市场开盘报告：美国通胀是否已触顶？- 嘉盛官网

美国现货市场周二收盘情况：
- 道指跌87.72点，跌幅0.26%，收于34,220.36
- 标普500上涨15.08点，涨幅2.51%，收于34,058.75
- 纳斯达克100指数跌49.965点，跌幅0.36%，收于13,940.24
亚洲期货市场：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌0点，跌幅0.49%，现货市场开盘可能报在7,454.00
- 日本日经2250指数期货下跌0点，跌幅0 %，现货市场开盘可能报在26,334.98
- 香港恒指期货下跌78点，跌幅0.37%，现货市场开盘可能报在21,241.13
- 中国A50指数期货上涨31点，涨幅0.22%，现货市场开盘可能报在13,903.31
美国通胀率一如预期升至近41年高点8.5%，但核心通胀率低于预期。无论如何，该数据几乎确认了美联储加息50个基点。联邦基金期货市场现在计入5月加息的几率为86.6%。美联储官员Brainard确认将继续推进加息，但她也指出通胀出现了“冷却”信号。我们的看法与之不同。
美联储即将进入积极紧缩银根的周期，但加息不能解决通胀难题背后的关键驱动因素，即供应链瓶颈。所以，我们一方面认为通胀率将在未来12-18个月内缓慢下降，但是否已触顶仍值得商榷。
二手车在美国CPI中占据4.2%左右的权重，也是3月少数下降的因子之一。但权重达到33%的住房，价格上涨了0.5%。天然气价格上涨了18.3%，但因为拥有自己的宏观叙事而难以预测。不管如何，暂时无法透过数据得出通胀触顶的结论。
美股下跌、大宗商品上涨
美股高开，但剖析数据后调头向下。纳斯达克100指数再度领跌，不过跌幅只有0.4%左右；标普500指数和道指双双下跌0.3%左右。澳元和纽元是最强主要货币，追随大宗商品价格走高。油价上涨助力Thomson Reuters大宗商品指数收于2周高点。黄金最高到1980，现交投于1966附近。白银也一如我们在昨天视频中所说上涨，上攻第一目标26附近。
ASX 200:
ASX200指数2022年4月11日收于7485.2，涨幅0.10%
- 板块方面，材料最强，上涨0.03%，而医疗伊朗最弱，下跌1.4%
- 11个板块悉数收低
- 11个板块有4个板块跑赢大盘
- 130只个股（占比65.00%）上涨，54只个股（占比27.00%）下跌
涨幅居前的个股:
- +2.85% - Elders Ltd (ELD.AX)
- +2.73% - Meridian Energy Ltd (MEZ.AX)
- +2.56% - Uniti Group Ltd (UWL.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-7.54% - Lake Resources NL (LKE.AX)
- ·-5.84% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)
- ·-5.81% - Core Lithium Ltd (CXO.AX)
需求期待利多油价
有关上海市放宽封锁的消息隔夜提振油价。西得州油价相较3月高点下跌20%多一点，但周一守住了3月低点，后于昨天反弹。
我们可以看到小时图自从假性下破94以来呈现强劲的上涨趋势，站上了50天指数移动均线和周图枢轴点，后市如果回撤或在98.50附近企稳。另一方面，价格也形成了小型旗形形态，所以我们也警惕上攻105阻力区域的可能性。
后市展望 (AEST时间)
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