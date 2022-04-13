亚洲市场开盘报告：美国通胀是否已触顶？- 嘉盛官网

美国现货市场周二收盘情况：

道指跌 87.72 点，跌幅 0.26% ，收于 34,220.36

标普 500 上涨 15.08 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数跌 49.965 点，跌幅 0.36% ，收于 13,940.24

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点，跌幅 0.49% ，现货市场开盘可能报在 7,454.00

日本日经 2250 指数期货下跌 0 点，跌幅 0 % ，现货市场开盘可能报在 26,334.98

香港恒指期货下跌 78 点，跌幅 0.37% ，现货市场开盘可能报在 21,241.13

中国 A50 指数期货上涨 31 点，涨幅 0.22% ，现货市场开盘可能报在 13,903.31

美国通胀率一如预期升至近41年高点8.5%，但核心通胀率低于预期。无论如何，该数据几乎确认了美联储加息50个基点。联邦基金期货市场现在计入5月加息的几率为86.6%。美联储官员Brainard确认将继续推进加息，但她也指出通胀出现了“冷却”信号。我们的看法与之不同。

美联储即将进入积极紧缩银根的周期，但加息不能解决通胀难题背后的关键驱动因素，即供应链瓶颈。所以，我们一方面认为通胀率将在未来12-18个月内缓慢下降，但是否已触顶仍值得商榷。

二手车在美国CPI中占据4.2%左右的权重，也是3月少数下降的因子之一。但权重达到33%的住房，价格上涨了0.5%。天然气价格上涨了18.3%，但因为拥有自己的宏观叙事而难以预测。不管如何，暂时无法透过数据得出通胀触顶的结论。

美股下跌、大宗商品上涨

美股高开，但剖析数据后调头向下。纳斯达克100指数再度领跌，不过跌幅只有0.4%左右；标普500指数和道指双双下跌0.3%左右。澳元和纽元是最强主要货币，追随大宗商品价格走高。油价上涨助力Thomson Reuters大宗商品指数收于2周高点。黄金最高到1980，现交投于1966附近。白银也一如我们在昨天视频中所说上涨，上攻第一目标26附近。

ASX 200:

ASX200指数2022年4月11日收于7485.2，涨幅0.10%

板块方面，材料最强，上涨 0.03 % ，而医疗伊朗最弱，下跌 1.4%

11 个板块悉数收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

130 只个股（占比 65.00% ）上涨， 54 只个股（占比 27.00% ）下跌

涨幅居前的个股:

+2.85% - Elders Ltd (ELD.AX)

+2.73% - Meridian Energy Ltd (MEZ.AX)

+2.56% - Uniti Group Ltd (UWL.AX)

跌幅居前的个股:

· -7.54% - Lake Resources NL (LKE.AX)

· -5.84% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)

· -5.81% - Core Lithium Ltd (CXO.AX)

需求期待利多油价

有关上海市放宽封锁的消息隔夜提振油价。西得州油价相较3月高点下跌20%多一点，但周一守住了3月低点，后于昨天反弹。

我们可以看到小时图自从假性下破94以来呈现强劲的上涨趋势，站上了50天指数移动均线和周图枢轴点，后市如果回撤或在98.50附近企稳。另一方面，价格也形成了小型旗形形态，所以我们也警惕上攻105阻力区域的可能性。

后市展望 (AEST 时间 )

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