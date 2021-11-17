亚洲市场开盘报告：美元/日元创下3年高点- 嘉盛集团官网

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/17 14:21:00
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Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨19点，涨幅0.26%；目前看现货市场开盘可能报在7,439.40
  • 日本日经225指数期货上涨60点，涨幅0.2%；目前看现货市场开盘可能报在29,868.12
  • 香港恒指期货下跌48点，跌幅0.19%；目前看现货市场开盘可能报在25,665.78
  • 中国A50指数期货目前下跌42点，0.27 %现货市场开盘可能报在15,565.01

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数下跌24.89点，跌幅0.34%，收报7,326.97
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨15.3点，涨幅0.35%，收于4,401.49
  • 德国DAX指数上涨99.22点，涨幅0.61%，收于16,247.86
  • 法国CAC40指数上涨23.97点，涨幅0.34%，收报7,152.60

 

美国市场周二收盘情况：

  • 道指上涨54.77点，涨幅0.15%，收于36,142.22
  • 标普500指数上涨18.1点，涨幅0.39%，收在4,700.90
  • 纳斯达克100指数上涨120.653点，涨幅0.75%，收报16,309.77

 

美国消费者不予理会近期消费者信心报告中明显的悲观情绪，给出强劲的零售销售报告，这推动股指反击历史高点。纳斯达克100指数追随收益率上涨，表现最好。日本和澳大利亚期货市场指向高开。

 

美元买盘未现马上衰减的信号

我们正处于一年中出现一两次的宏观运动中，即市场似乎走出直线行情，势头之强令“超买”或“超卖”成为笑话。消费者无视上周五密歇根大学消费者信心指数报告中所暗示的、对自身财务状况的担心，使得零售销售报告异常强劲。这点当然助涨美元，推动美元指数摸至略低于96.0的水平。但请注意，该区域包含着通道上轨趋势线的阻力带。欧元/美元似乎正走向1.1300，现落在20207月以来最低点，但若欲守住1.13，需要美元指数止步于96附近（即使只是暂时的）。

 

英国就业报告几乎确认英国央行12月加息

英国昨天披露的就业报告显示，尽管9月休假计划到期，就业形势保持稳健，依旧有100万人左右在休假。因为就业市场是英国央行的核心关切，也是其在上次会议按兵不动的理由，所以市场现在预测央行将在12月会议加息。

英镑表现最佳，兑所有主要对手悉数上涨。英镑/纽元是最强交叉盘；英镑/瑞郎创下两周高点并反击1.2500；欧元/英镑跌至2天低点。

 

美元/日元打破旗形，创下3年高点

上涨的收益率与相对利差继续利多美元/日元，使其隔夜创下逾3年最高点。我们可以从日图看到该货币对假下破113.0，构筑了修正低点，而昨天的区间扩散则打破了旗形/修正通道。这也意味着势能和进入旗形前的强劲上涨行情对齐，守住113.78我们继续看涨（但要确认这是旗形突破，价格应当守住昨天低点）。

 

澳洲联储重点关注薪资成长

澳洲联储态度极其温和，所以今天发布的会议记录不大可能有任何火花。但澳洲联储启动强硬举措之前所希望看到的关键因素是薪资增长（以及高通胀）。所以，交易者将关注定于AEST时间11:30发布的澳大利亚薪资报告。

但在那之前日本将于10:50发布机械订单。鉴于本周的成长差于预期，日本央行可能希望看到出口与机械订单表现亮眼。如果结果不及预期，只会指向四季度成长减弱。

 

贵金属回撤

黄金、白银和铂金继上周大涨后纷纷进入修正阶段，都在高位形成看跌吞噬K线，部分消除潜在错失恐惧症，某种程度上是一种解脱，也可能为多头提供在回调成熟后重新入场的更好机会。铂金价格回到1100下方，白银失守25与月图第一枢轴后大跌；（可以说涨势最强的）黄金回撤至1850，接近于月图第二枢轴位。守住1834我们继续看涨并且更愿意寻找该位之上的看涨结构。

 

ASX 200 市场内部情况:

 

 

ASX200指数20211116日收于7420.4，跌幅为 0.67%

  • 板块方面，信息技术最强，上涨0.18%，而材料最弱，下跌1.66%
  • 11个板块有1个板块收高
  • 11个板块有10个板块收低
  • 11个板块有6个板块跑赢大盘
  • 40只个股（占比20.00%）上涨，150只个股（占比75.00%）下跌
  • 61%的个股收上其200天均线
  • 47.5%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 3.71%-Chalice Mining Ltd(CHN.AX)
  • + 2.61%-Virgin Money UK PLC(VUK.AX)
  • + 1.81%-NEXTDC Ltd(NXT.AX)

 

跌幅居前的个股:

  • ·-8.68%-Mesoblast Ltd(MSB.AX)
  • ·-4.39%-Pendal Group Ltd(PDL.AX)
  • ·-4.05%-Iluka Resources Ltd(ILU.AX)

 

 

后市展望（AEDT时间）

 

 

 

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