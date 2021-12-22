亚洲市场开盘报告：周二的反弹是转折还是最后的挣扎？ - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 1 点， 涨幅 0.01% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,356.00

日本日经 225 指数期货上涨 140 点，涨幅 0.49 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,657.59

香港恒指期货上涨 280 点，涨幅 1.22 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,251.33

中国 A50 指数期货目前 上涨 123 点， 涨 幅 0.78% ， 现货市场开盘可能报在 15,914.28

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 99.38 点，涨幅 1.38 % ，收报 7,297.41

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 67.86 点，涨幅 1.65 % ，收于 4,174.99

德国 DAX 指数上涨 207.77 点，涨幅 1.36% ，收于 15,447.44

法国 CAC40 指数上涨 94.89 点，涨幅 1.38% ，收报 6,964.99

美国市场周二收盘情况：

道指上涨 560.54 点，涨幅 1.6% ，收于 35,492.70

标普 500 指数上涨 81.21 点，涨幅 1.78% ，收在 4,649.23

纳斯达克 100 指数上涨 358.634 点，涨幅 2.29% ，收报 15,986.28

隔夜股市普遍走高，欧洲股市与华尔街扩大首现于亚洲时段的涨势。Omicron的阴影挥之不去，但也有对辉瑞第三针疫苗可以帮助抑制病毒传播的期待。另外，Schumer声称，将做好准备在新年再次投票。所以，拜登“重建美好未来”的计划再现生机。然而此时的大环境是，欧洲全境实施新的管控措施、美国召集1000名军医驰援不堪重负的医疗体系。所以，有些市场参与者可能对“圣诞反弹”的态度冷淡，选择在新年到来前持币为主。但如果股市确实重演2018年行情再度冲高，可能令很多持币观望的人困惑不已。

市场间关联指向“圣诞反弹”

投资者或早或晚要做出决定。我们在交叉观察了主要交易产品后倾向于认为股市可能持续反弹。纽元/日元和澳元/瑞郎是两个最强交叉盘，表明外汇市场确认华尔街的行情。与此同时，债券收益率也在上涨。今天假期前的亚洲时段经济日历非常清淡，我们需要借助全球情绪衡量本地市场的走势与波动性水平。

如果情绪保持高涨，我们更看好纽元而不是澳元

澳元/美元目前稳稳地守住0.7100，从其历史波动性判断，可能不到一个交易日就可以够到0.7186阻力位。但在澳元/纽元于10月高点下方遇阻的背景下，短线看涨相对美元的各货币中，更好的选择可能是纽元。纽元/美元昨天是最强主要货币对，在13个月低点附近构筑强劲的看涨K线。所以，过去24小时里可能出现了一些空头回补。如果今天情绪依然看涨，或进一步鼓舞多头。

油价回到200天指数移动均线上方

西得州原油和布伦特原油都设法收复200天指数移动均线，重拾看涨基础。但因为回到了横盘区间内，后市可能先震荡。我们需要看到两者突破各自的区间高点，才能进一步相信12月低点对于上涨具有重大意义。

黄金连续第三天回调，目前交投于周四高点区间的中轨附近，而因为昨天的倒锤子形态表明下跌动能丧失，现在我们寻找将要筑底的更多证据。

ASX200指数将收复7400？

7443高点以来的下跌似乎是修正行情，周一在61.8%回档位附近形成的看涨锤子形态暗示其正在接近尾声。昨天收出大阳线更是说服我们修正低点确实就位，期待今天可以守住7300/月图中枢位并上攻7400（如果保持昨天的方向与波动性，今天不难实现），可行的目标是短线趋势线阻力位和月图第一枢轴阻力位 – 但若最终证实“圣诞反弹”刚刚启动，那么ASX200指数甚至可望在新年前创下新高。

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数2021年12月21日收于7355，涨幅0.86%

板块方面，医疗健康最强，上涨 3.9% ，而不动产最弱，下跌 0.29%

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

140 只个股（占比 70.0 0 % ）上涨， 46 只个股（占比 23.50% ）下跌

61 % 的个股收上其 200 天均线

47.5 % 的个股收上其 50 天均线

56 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 7.46% - Nanosonics Ltd (NAN.AX)

+ 5.08% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

+ 4.91% - CSL Ltd (CSL.AX)

跌幅居前的个股:

· - 9.06% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)

· - 4.19% - Liontown Resources Ltd (LTR.AX)

· - 3.38% - Novonix Ltd (NVX.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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