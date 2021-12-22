亚洲市场开盘报告：周二的反弹是转折还是最后的挣扎？ - 嘉盛集团官网

进入今天亚洲时段，市场观点分成两派。一派指出震荡的市场条件，提醒不要被昨天的反弹愚弄。另一派则欢呼“圣诞反弹”行情回来了。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/12/22 14:52:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨1点，涨幅0.01%；目前看现货市场开盘可能报在7,356.00
  • 日本日经225指数期货上涨140点，涨幅0.49%；目前看现货市场开盘可能报在28,657.59
  • 香港恒指期货上涨280点，涨幅1.22%；目前看现货市场开盘可能报在23,251.33
  • 中国A50指数期货目前上涨123点，0.78%现货市场开盘可能报在15,914.28

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨99.38点，涨幅1.38%，收报7,297.41
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨67.86点，涨幅1.65%，收于4,174.99
  • 德国DAX指数上涨207.77点，涨幅1.36%，收于15,447.44
  • 法国CAC40指数上涨94.89点，涨幅1.38%，收报6,964.99

 

美国市场周二收盘情况：

  • 道指上涨560.54点，涨幅1.6%，收于35,492.70
  • 标普500指数上涨81.21点，涨幅1.78%，收在4,649.23
  • 纳斯达克100指数上涨358.634点，涨幅2.29%，收报15,986.28

隔夜股市普遍走高，欧洲股市与华尔街扩大首现于亚洲时段的涨势。Omicron的阴影挥之不去，但也有对辉瑞第三针疫苗可以帮助抑制病毒传播的期待。另外，Schumer声称，将做好准备在新年再次投票。所以，拜登“重建美好未来”的计划再现生机。然而此时的大环境是，欧洲全境实施新的管控措施、美国召集1000名军医驰援不堪重负的医疗体系。所以，有些市场参与者可能对“圣诞反弹”的态度冷淡，选择在新年到来前持币为主。但如果股市确实重演2018年行情再度冲高，可能令很多持币观望的人困惑不已。

 

市场间关联指向“圣诞反弹”

投资者或早或晚要做出决定。我们在交叉观察了主要交易产品后倾向于认为股市可能持续反弹。纽元/日元和澳元/瑞郎是两个最强交叉盘，表明外汇市场确认华尔街的行情。与此同时，债券收益率也在上涨。今天假期前的亚洲时段经济日历非常清淡，我们需要借助全球情绪衡量本地市场的走势与波动性水平。

 

如果情绪保持高涨，我们更看好纽元而不是澳元

澳元/美元目前稳稳地守住0.7100，从其历史波动性判断，可能不到一个交易日就可以够到0.7186阻力位。但在澳元/纽元于10月高点下方遇阻的背景下，短线看涨相对美元的各货币中，更好的选择可能是纽元。纽元/美元昨天是最强主要货币对，在13个月低点附近构筑强劲的看涨K线。所以，过去24小时里可能出现了一些空头回补。如果今天情绪依然看涨，或进一步鼓舞多头。

 

油价回到200天指数移动均线上方

西得州原油和布伦特原油都设法收复200天指数移动均线，重拾看涨基础。但因为回到了横盘区间内，后市可能先震荡。我们需要看到两者突破各自的区间高点，才能进一步相信12月低点对于上涨具有重大意义。

黄金连续第三天回调，目前交投于周四高点区间的中轨附近，而因为昨天的倒锤子形态表明下跌动能丧失，现在我们寻找将要筑底的更多证据。

 

ASX200指数将收复7400

7443高点以来的下跌似乎是修正行情，周一在61.8%回档位附近形成的看涨锤子形态暗示其正在接近尾声。昨天收出大阳线更是说服我们修正低点确实就位，期待今天可以守住7300/月图中枢位并上攻7400（如果保持昨天的方向与波动性，今天不难实现），可行的目标是短线趋势线阻力位和月图第一枢轴阻力位 但若最终证实“圣诞反弹”刚刚启动，那么ASX200指数甚至可望在新年前创下新高。

 

 

ASX 200市场内部情况：

ASX200指数20211221日收于7355，涨幅0.86%

  • 板块方面，医疗健康最强，上涨3.9%，而不动产最弱，下跌0.29%
  • 11个板块有10个板块收高
  • 11个板块有4个板块跑赢大盘
  • 140只个股（占比70.00%）上涨，46只个股（占比23.50%）下跌
  • 61%的个股收上其200天均线
  • 47.5%的个股收上其50天均线
  • 56%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 7.46% - Nanosonics Ltd (NAN.AX)
  • + 5.08% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)
  • + 4.91% - CSL Ltd (CSL.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·- 9.06% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)
  • ·- 4.19% - Liontown Resources Ltd (LTR.AX)
  • ·- 3.38% - Novonix Ltd (NVX.AX)

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指 Asia

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。