亚洲市场开盘报告：周二的反弹是转折还是最后的挣扎？ - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货上涨1点，涨幅0.01%；目前看现货市场开盘可能报在7,356.00
- 日本日经225指数期货上涨140点，涨幅0.49%；目前看现货市场开盘可能报在28,657.59
- 香港恒指期货上涨280点，涨幅1.22%；目前看现货市场开盘可能报在23,251.33
- 中国A50指数期货目前上涨123点，涨幅0.78%，现货市场开盘可能报在15,914.28
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨99.38点，涨幅1.38%，收报7,297.41
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨67.86点，涨幅1.65%，收于4,174.99
- 德国DAX指数上涨207.77点，涨幅1.36%，收于15,447.44
- 法国CAC40指数上涨94.89点，涨幅1.38%，收报6,964.99
美国市场周二收盘情况：
- 道指上涨560.54点，涨幅1.6%，收于35,492.70
- 标普500指数上涨81.21点，涨幅1.78%，收在4,649.23
- 纳斯达克100指数上涨358.634点，涨幅2.29%，收报15,986.28
隔夜股市普遍走高，欧洲股市与华尔街扩大首现于亚洲时段的涨势。Omicron的阴影挥之不去，但也有对辉瑞第三针疫苗可以帮助抑制病毒传播的期待。另外，Schumer声称，将做好准备在新年再次投票。所以，拜登“重建美好未来”的计划再现生机。然而此时的大环境是，欧洲全境实施新的管控措施、美国召集1000名军医驰援不堪重负的医疗体系。所以，有些市场参与者可能对“圣诞反弹”的态度冷淡，选择在新年到来前持币为主。但如果股市确实重演2018年行情再度冲高，可能令很多持币观望的人困惑不已。
市场间关联指向“圣诞反弹”
投资者或早或晚要做出决定。我们在交叉观察了主要交易产品后倾向于认为股市可能持续反弹。纽元/日元和澳元/瑞郎是两个最强交叉盘，表明外汇市场确认华尔街的行情。与此同时，债券收益率也在上涨。今天假期前的亚洲时段经济日历非常清淡，我们需要借助全球情绪衡量本地市场的走势与波动性水平。
如果情绪保持高涨，我们更看好纽元而不是澳元
澳元/美元目前稳稳地守住0.7100，从其历史波动性判断，可能不到一个交易日就可以够到0.7186阻力位。但在澳元/纽元于10月高点下方遇阻的背景下，短线看涨相对美元的各货币中，更好的选择可能是纽元。纽元/美元昨天是最强主要货币对，在13个月低点附近构筑强劲的看涨K线。所以，过去24小时里可能出现了一些空头回补。如果今天情绪依然看涨，或进一步鼓舞多头。
油价回到200天指数移动均线上方
西得州原油和布伦特原油都设法收复200天指数移动均线，重拾看涨基础。但因为回到了横盘区间内，后市可能先震荡。我们需要看到两者突破各自的区间高点，才能进一步相信12月低点对于上涨具有重大意义。
黄金连续第三天回调，目前交投于周四高点区间的中轨附近，而因为昨天的倒锤子形态表明下跌动能丧失，现在我们寻找将要筑底的更多证据。
ASX200指数将收复7400？
7443高点以来的下跌似乎是修正行情，周一在61.8%回档位附近形成的看涨锤子形态暗示其正在接近尾声。昨天收出大阳线更是说服我们修正低点确实就位，期待今天可以守住7300/月图中枢位并上攻7400（如果保持昨天的方向与波动性，今天不难实现），可行的目标是短线趋势线阻力位和月图第一枢轴阻力位 – 但若最终证实“圣诞反弹”刚刚启动，那么ASX200指数甚至可望在新年前创下新高。
ASX 200市场内部情况：
ASX200指数2021年12月21日收于7355，涨幅0.86%
- 板块方面，医疗健康最强，上涨3.9%，而不动产最弱，下跌0.29%
- 11个板块有10个板块收高
- 11个板块有4个板块跑赢大盘
- 140只个股（占比70.00%）上涨，46只个股（占比23.50%）下跌
- 61%的个股收上其200天均线
- 47.5%的个股收上其50天均线
- 56%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 7.46% - Nanosonics Ltd (NAN.AX)
- + 5.08% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)
- + 4.91% - CSL Ltd (CSL.AX)
跌幅居前的个股:
- ·- 9.06% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)
- ·- 4.19% - Liontown Resources Ltd (LTR.AX)
- ·- 3.38% - Novonix Ltd (NVX.AX)
后市展望 (AEDT时间)
如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？
请按照以下简单的步骤开户
1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户
2. 账户开通后进行账户注资
3. 下载安装并登录交易平台即可交易
欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan