亚洲市场开盘报告：新变异病毒的爆发可能带来更多的震荡- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上周五收于 7,279.30

日本日经 225 指数期货收报 28,751.62

香港恒指期货收盘报在 24,080.52

中国 A50 指数期货收 在 15,488.25

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 266.34 点，跌幅 3.64 % ，收报 7044.03

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 203.66 点，跌幅 4.74 % ，收于 4089.58

德国 DAX 指数下跌 660.94 点，跌幅 4.15% ，收于 15257.04

法国 CAC40 指数下跌 336.14 点，跌幅 4.75% ，收报 6739.73

美国市场上周五收盘情况：

道指下跌 905.06 点，跌幅 2.53% ，收于 34,899.34

标普 500 指数下跌 106.84 点，跌幅 2.28% ，收在 4,594.62

纳斯达克 100 指数下跌 342.231 点，跌幅 2.09% ，收报 16,025.58

澳大利亚发现两例Omicron病例

周六晚间从南非抵达悉尼的两名乘客被检测出Omicron变异病毒阳性。到目前为止，该病毒也出现在南非以外的英国、香港、德国、意大利和荷兰等国家。

澳大利亚政府昨天宣布，禁止包括南非在内的九个非洲国家的乘客入境。在过去十四天内到过其中任何一个国家的澳大利亚人都将被监督、被送去检疫。只不过严格来说澳大利亚边境本来就没有开放，因为按计划12月1日起才放宽对技术移民和国际学生的入境规则。据我们所知，该计划仍将在周三照常实施，但各州有权决定开放的对象以及是否开放。因此，与其它国家一样，在可预见的未来，市场对澳大利亚政府举措的预测将成为核心驱动力，影响力可能超过经济日历事件。

“轻微症状”：有一线希望？

警钟最初敲响距今还不到三天，病例在不断增加，但我们并不真正了解这一最新菌株的真正影响。有报告显示，感染Omicron变异病毒的症状与感染新冠病毒的其它毒株不同，而且该病毒可能更温和。南非的一位医生指出，许多新冠病例的患者没有味觉或嗅觉丧失的症状，但确实感到非常疲劳，并伴有轻微咳嗽。因此，Omicron变异病毒也许是一种传染性很强，但又很温和的菌株。如果这是事实，随着最初的担心退潮，市场重新关注美联储的紧缩政策，当然还有“圣诞反弹”现象，很可能在12月带来反弹行情。与此相对应的是，我们还没有足够的数据来了解这种新菌株对不同年龄人群的影响。 这也是未来几天（和未来两周）人们关注的焦点。它不仅可能主宰圣诞节，而且可能决定2022年我们的生活环境。

市场押注美联储180度转变

通货膨胀来势汹汹（且被怀疑持续存在），但交易者高度质疑美联储是否全面缩表或提高利率。联邦基金和欧洲美元走高，表明收紧政策的概率较低。7月欧洲美元合约以2020年3月以来最快的速度上涨。美联储成员尚未对最新爆发的疫情表达担忧之情，但如果暗示放缓缩减步伐，可能给金融市场上带来更多连锁反应（因为这也降低了加息几率）。

外汇市场开盘没有出现任何重大缺口

当然，缺口是存在的，只是相对上周五的疯狂似乎比较合理。澳元/美元上涨0.3%左右，守住上周五（兼8月）低点。美元/瑞郎跳空上涨0.35%左右，收复上周五1.44%失地的一部分，而英镑/美元基本走平。

油价遭遇最大时段跌幅

如果想要知道上周五市场究竟有多恐慌，最好的指标莫过于油价。西得州原油跌逾13%，跌幅创下2020年4月跌破0美元以来之最。交易者当然关切各国政府对新冠病毒新变异病毒的应对措施及其对原油需求的影响。油价现在两个月中首度跌破70，该位可能转变为阻力位（从期货交易活动判断，70.10和70.75也是有力的阻力位）。支撑位在上周五低点67.39。Thomson Reuters大宗商品指数下跌4.8%（剔除能源的指标下跌1.9%）。

但并非所有大宗商品都下跌。黄金最初上涨2%，但收盘涨幅回落至区区1.2%，在避险环境中这样的涨幅怎么说都不够强劲。当然，交易者在这样的环境中急于兑现现金而不是涌入避险也说得过去。

ASX 200 回到 7300 下方

ASX200指数现在面临的最大风险是，澳大利亚政府周三是否收回放宽旅行限制的决定，或者各州是否依据实际情况保持入境限制；而最大的上升潜力则是，旅行限制放宽且新的变异病毒确实温和、不具有重大威胁。ASX200指数上周五收于7300下方，创下11月最低点。支撑位在周图第二中枢支撑，价格有可能下探7200。请注意7145-7185的密集支撑区域，阻力则在7310-7337一线。

ASX200指数2021年11月28日收于7279.3，跌幅1.73%

板块方面，必需消费品最强，下跌 0.63% ，而能源最弱，下跌 4.56%

11 个板块悉数收低

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

14 只个股（占比 7.0 0 % ）上涨， 182 只个股（占比 91.0 0 % ）下跌

55 % 的个股收上其 200 天均线

42.5 % 的个股收上其 50 天均线

28.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 2.17%-St Barbara Ltd (SBM.AX)

+ 1.23%-Evolution Mining Ltd (EVN.AX)

+ 1.19%-Silver Lake Resources Ltd (SLR.AX)

跌幅居前的个股:

· -18.81%-Appen Ltd (APX.AX)

· -7.45%-Flight Centre Travel Group Ltd (FLT.AX)

· -5.8%-Corporate Travel Management Ltd (CTD.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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