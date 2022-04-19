亚洲市场开盘报告：Bullard呼吁年内加息至3.5% - 嘉盛官网

美国现货市场周一收盘情况：

道指跌 39.54 点，跌幅 0.11% ，收于 34,411.69

标普 500 涨 0.9 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数涨 17.548 点，涨幅 0.13 % ，收于 13,910.76

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 0 点，涨幅 0.54% ，现货市场开盘可能报在 7,523.40

日本日经 2250 指数期货上涨 170 点，涨幅 0.64 % ，现货市场开盘可能报在 26,969.71

香港恒指期货下跌 169 点，跌幅 0.79% ，现货市场开盘可能报在 21,349.08

中国 A50 指数期货上涨 68 点，涨幅 0.49% ，现货市场开盘可能报在 13,879.12

美国市场隔夜开放交易，但因为复活节长周末假期，波动性与交易量都低迷。标普500指数与纳指震荡后基本收平，投资者挣扎于收益率的上涨与俄罗斯最新一轮对乌进攻的影响当中。美国银行业绩鹰之眼。澳大利亚、香港和欧洲市场悉数于今天重新开市。

油价连涨四天，西得州原油触及109，之后回吐之前涨幅的部分。天然气再涨8%并收于7.00上方。黄金5周中首次触及2000，但黄金和白银双双在日图上构筑看跌pinbar，预示短线上涨趋势力竭。

ASX 200:

ASX200指数2022年4月18日收于7523.4，涨幅0.59%

板块方面，材料最强，上涨 1.31 % ，而金融最弱，下跌 0.26%

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 1 个板块收低

11 个板块有 7 个板块跑赢大盘

146 只个股（占比 73.00% ）上涨， 43 只个股（占比 21.50% ）下跌

涨幅居前的个股:

+7.54% - Webjet Ltd (WEB.AX)

+7.47% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)

+7.07% - Qantas Airways Ltd (QAN.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.33% - Bank of Queensland Ltd (BOQ.AX)

· -4.56% - New Hope Corporation Ltd (NHC.AX)

· -3.42% - Ingenia Communities Group (INA.AX)

受强硬美联储官员评论提振，美元普遍走高

更多美联储官员强硬评论推动美元指数收于2020年4月以来最高点。James Bullard认为，年内联邦基金利率应达到3.5%。这就要求美联储在今年的每次会议上都加息50个基点。当然，为了不显得过分强硬（这并不容易），他表示基础前提是每次加息都不超过50个基点。所以，假设每次会议都加息50个基点，则美联储最终可能将利率上调至3.0%-3.25%。他认为，如此一来美联储既可不伤害劳动力市场又可平抑通胀。James Bullard还是认为，美国失业率将跌破3%。

隔夜美元普遍上涨，推动美元/日元2002年5月以来首次触及127，欧元/美元20年中首次收于1.08下方，澳元/美元跌至4周低点，纽元/美元跌至7周低点。另外，欧元/加元在加拿大央行周四加息50个基点后到达我们在3月形成的两个目标之一，其一为1.3600，其二为三角形目标1.3550。

英镑/美元蓄势下破1.3000

英镑也未能免于美元的威势，兑跌美元跌至3天低点并考验1.3000。两周前我们就阐述过看跌英镑的观点，当时我们指出，价格正在1.3200下方横盘。自那以后，该货币对形成两个下降的高点，最近的一个在1.3147，暗示价格准备于1.2900甚或1.2800完成第5浪。因为1.2900落在下跌通道的下轨趋势线，我们认为在该位结束第5浪的可能性更高，虽然还不能盖棺定论。

后市展望 (AEST 时间 )

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