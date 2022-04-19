亚洲市场开盘报告：Bullard呼吁年内加息至3.5% - 嘉盛官网

隔夜美元普遍上扬。美联储官员Bullard展示了美联储在今年余下时间每次都加息50个基点的路径。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/19 18:30:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周一收盘情况：

  • 道指跌39.54点，跌幅0.11%，收于34,411.69
  • 标普5000.9点，涨幅2.51%，收于34,058.75
  • 纳斯达克100指数涨17.548点，涨幅0.13%，收于13,910.76

 

亚洲期货市场：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨0点，涨幅0.54%，现货市场开盘可能报在7,523.40
  • 日本日经2250指数期货上涨170点，涨幅0.64 %，现货市场开盘可能报在26,969.71
  • 香港恒指期货下跌169点，跌幅0.79%，现货市场开盘可能报在21,349.08
  • 中国A50指数期货上涨68点，涨幅0.49%，现货市场开盘可能报在13,879.12

 

美国市场隔夜开放交易，但因为复活节长周末假期，波动性与交易量都低迷。标普500指数与纳指震荡后基本收平，投资者挣扎于收益率的上涨与俄罗斯最新一轮对乌进攻的影响当中。美国银行业绩鹰之眼。澳大利亚、香港和欧洲市场悉数于今天重新开市。

油价连涨四天，西得州原油触及109，之后回吐之前涨幅的部分。天然气再涨8%并收于7.00上方。黄金5周中首次触及2000，但黄金和白银双双在日图上构筑看跌pinbar，预示短线上涨趋势力竭。

 

ASX 200:

ASX200指数2022418日收于7523.4，涨幅0.59%

  • 板块方面，材料最强，上涨1.31%，而金融最弱，下跌0.26%
  • 11个板块有10个板块收高
  • 11个板块有1个板块收低
  • 11个板块有7个板块跑赢大盘
  • 146只个股（占比73.00%）上涨，43只个股（占比21.50%）下跌

 

涨幅居前的个股:

  • +7.54% - Webjet Ltd (WEB.AX)
  • +7.47% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
  • +7.07% - Qantas Airways Ltd (QAN.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-6.33% - Bank of Queensland Ltd (BOQ.AX)
  • ·-4.56% - New Hope Corporation Ltd (NHC.AX)
  • ·-3.42% - Ingenia Communities Group (INA.AX)

 

受强硬美联储官员评论提振，美元普遍走高

更多美联储官员强硬评论推动美元指数收于20204月以来最高点。James Bullard认为，年内联邦基金利率应达到3.5%。这就要求美联储在今年的每次会议上都加息50个基点。当然，为了不显得过分强硬（这并不容易），他表示基础前提是每次加息都不超过50个基点。所以，假设每次会议都加息50个基点，则美联储最终可能将利率上调至3.0%-3.25%。他认为，如此一来美联储既可不伤害劳动力市场又可平抑通胀。James Bullard还是认为，美国失业率将跌破3%

隔夜美元普遍上涨，推动美元/日元20025月以来首次触及127，欧元/美元20年中首次收于1.08下方，澳元/美元跌至4周低点，纽元/美元跌至7周低点。另外，欧元/加元在加拿大央行周四加息50个基点后到达我们在3月形成的两个目标之一，其一为1.3600，其二为三角形目标1.3550

 

英镑/美元蓄势下破1.3000

英镑也未能免于美元的威势，兑跌美元跌至3天低点并考验1.3000。两周前我们就阐述过看跌英镑的观点，当时我们指出，价格正在1.3200下方横盘。自那以后，该货币对形成两个下降的高点，最近的一个在1.3147，暗示价格准备于1.2900甚或1.2800完成第5浪。因为1.2900落在下跌通道的下轨趋势线，我们认为在该位结束第5浪的可能性更高，虽然还不能盖棺定论。

 

后市展望 (AEST时间)

 

 

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