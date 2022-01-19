亚洲市场开盘报告：美元与收益率一起上涨，美股下跌- 嘉盛集团官网

美国现货市场周二收盘情况：

道指下跌 534.34 点，跌幅 1.51% ，收于 35,368.47

标普 500 指数下跌 85.74 点，跌幅 1.84% ，收在 4,577.11

纳斯达克 100 指数下跌 400.836 点，跌幅 2.57% ，收报 15,210.76

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 59 点， 跌幅 0.8% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,349.80

日本日经 225 指数期货下跌 250 点，跌幅 0.88 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,007.25

香港恒指期货上涨 59 点，涨幅 0.25 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,171.78

中国 A50 指数期货目前 上涨 50 点， 涨 幅 0.33% ， 现货市场开盘可能报在 15,347.27

美国交易者休假归来并延续了亚洲时段的趋势：抛出债券与股市并买进美元。美国10年期债券收益率上涨5个基点，至2年最高点1.87%。与此同时，欧洲10年期债券收益率涨至两年半高点-0.03%，这种走势令市场既震撼又沮丧。

对利率敏感的科技股领跌，导致纳斯达克100指数下挫2.6%，收于3个月低点。道指坚定收于其50天指数移动均线下方，创下3周低点。标普500指数收于4600和日图趋势支撑线下方。波动率（VIX）升至1个月高点22.87。

美元/日元未能守住115整数位兼趋势线阻力，回吐当天涨幅，形成看跌pinbar形态。但美元和日元昨天都是最强主要货币，势均力敌僵持不下。

美债收益率的上涨速度超过欧洲债券收益率的上涨速度，形成收益率差，导致欧元表现垫底。欧元/美元空头势如破竹击穿1.1386关键支撑，下跌0.7%，跌幅为逾四周之最，距离我们的第一目标1.13仅有30点子之差。正如我们在视频中所指出的，上周或已在1.15下方不远处形成了修正高点。

西得州原油触及7年高点

我们在昨天的视频中指出，西得州原油有测试85位的潜力，而此文发稿时接近于收上该位，创下7年高点。一方面，油价收盘价比日图高点高出几个跳动点可视为多头信心满满。另一方面，收盘价只比10月高点高出几个跳动点。所以，如果可以明确击穿该位就更妙了。我们维持昨天的观点，即价格在这些高位处的走势是短线走势的关键所在。

ASX 200开盘价可能报在7400下方

美国现货市场和亚洲股市的下跌可能拖累ASX 200指数。ASX 200指数期货市场目前暗示ASX 200指数开盘报在7350附近（但对此一定要小心看待），也可能跌破趋势线支撑。如果跌破，7350可能成为依然维持短线看跌观点的空头逢高沽出的重要参考位。自7600附近见顶以来的下跌势头之猛表明价格趋于下破，现在需要延续这样的动能。

ASX200指数2022年1月18日收于7408.8，跌幅0.11%

板块方面，公用事业最强，上涨 0.57 % ，而信息技术最弱，下跌 0.23%

11 个板块有 5 个板块收高

11 个板块有 6 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

101 只个股（占比 50.50% ）上涨， 89 只个股（占比 44.50% ）下跌

涨幅居前的个股：

+7.04% - Imugene Ltd (IMU.AX)

+6.86% - JB Hi-Fi Ltd (JBH.AX)

+6.33% - Liontown Resources Ltd (LTR.AX)

跌幅居前的个股:

· ·-7.51% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

· ·-3.53% - Virgin Money UK PLC (VUK.AX)

· ·-3.43% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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