亚洲市场开盘报告：峰会“前途未卜” - 嘉盛官网

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 29.29 点，跌幅 0.39 % ，收报 7484.33

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 88.57 点，跌幅 2.17 % ，收于 3985.71

德国 DAX 指数下跌 311.39 点，跌幅 2.07 % ，收于 14731.12

法国 CAC40 指数下跌 141.29 点，跌幅 2.04 % ，收报 6788.34

美国股指期货走势：

标普 500 E-mini 跌 54 点，跌幅 1.24%

纳斯达克 100 E-mini 跌 260.5 点，跌幅 1.86%

道指 E-mini 跌 308 点，跌幅 0.91%

道指上涨 224.09 点，涨幅 0.63% ，收于 35,629.33

标普 500 指数上涨 42.84 点，涨幅 0.95% ，收在 4,589.38

纳斯达克 100 指数上涨 120.062 点，涨幅 0.8% ，收报 15,139.74

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 72 点， 跌幅 1.006 % ；目前看现货市场开盘可能报在 7161.6

日本日经 225 指数期货下跌 420 点，跌幅 1.56 % ；目前看现货市场开盘可能报在 26490.87

香港恒指期货下跌 206 点，跌幅 0.85 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23964.07

俄罗斯宣布，普京计划签署法令，承认乌克兰由分离势力自封的两个共和国独立。此举可能被认为是俄罗斯入侵乌克兰的借口，而拜登-普京峰会召开的前提是没有入侵，所以可能激怒各国领导人并促使拜登退出两国峰会。俄罗斯还宣称，乌克兰叛军曾试图乘坐武装车辆进入俄罗斯。简言之，峰会的召开看起来至少希望渺茫。随后涌现经典的避险走势，投资者进入债券、黄金与瑞郎避险，导致美国股指期货和债券收益率一起下跌。

瑞郎为最强主要货币，表现甚至强过日元。而俄罗斯卢布在俄罗斯一旦入侵乌克兰可能遭遇制裁的前景打压下表现低迷。卢布兑美元下跌3%左右，标准差为2。2020年3月以来这种情况只出现过两次。

欧元/日元自130.70阻力位调头向下并保持在下跌通道内，支撑位仍在月图枢轴与200天均线，如果俄乌紧张局势没有升级，或可继续守住。

我们在密切追踪的另一日元货币对是纽元/日元。该货币对日图在趋势线阻力位、200天指数移动均线和50天指数移动均线附近形成了三根看跌锤子K线，下破76.94的话确认形态成立，下档重点价位分别在76.0和75.58。

黄金与原油价格在紧张气氛中上涨

战争的气息逼近，西得州原油毫不犹豫地收复90整数关口，今天亚洲市场能源股可能获益。同样的，随着金价6月以来首度收上1900，黄金矿业股可能走高。再有不到一天，金价就可能摸至2021年6月高点。而从普京的各种言行判断，金价即使没有尽快突破，也会朝着测试该位的方向发展。

ASX 200:一枝独秀

我们怀疑ASX200指数不久的将来继续于7150 – 7300区间震荡。该指数是上周俄乌危机背景下唯一（小幅）收高的主要股指，大盘得到了金融与材料板块的持续支持。当然，期货市场看跌，所以今天现货市场可能低开。但因为占据股指四分之一强的金融板块看来上破条件成熟，我们最好记住，澳大利亚股市眼下并不是衡量俄乌危机下情绪好坏的最佳指标。

ASX 200 指数 :

ASX200指数2022年2月18日收于7233.6，涨幅0.16%

板块方面，材料最强，上涨 0.16 % ，而公用事业最弱，下跌 3.17 %

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

93 只个股（占比 46.50% ）上涨， 94 只个股（占比 47.00% ）下跌

涨幅居前的个股：

+11.13% - A2 Milk Company Ltd (A2M.AX)

+10.61% - AGL Energy Ltd (AGL.AX)

+10.29% - Endeavour Group Ltd (EDV.AX)

跌幅居前的个股:

· -9.49% - Super Retail Group Ltd (SUL.AX)

· -7.78% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

· -6.67% - Imugene Ltd (IMU.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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