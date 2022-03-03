亚洲市场开盘报告：鲍威尔继续支持3月加息，澳元/日元触及年内高点- 嘉盛官网

美国现货市场周三收盘情况：

道指涨 596.4 点，涨幅 1.79% ，收盘报在 33,891.35

标普 500 指数涨 80.28 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数涨 237.707 点，涨幅 1.7% ，收于 14,243.69

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 49 点， 涨幅 0.97 % ；目前看现货市场开盘可能报在 7,185.70

日本日经 225 指数期货上涨 310 点，涨幅 1.18 % ；目前看现货市场开盘可能报在 26,703.03

香港恒指期货上涨 105 点，涨幅 0.47 % ；目前看现货市场开盘可能报在 22,448.92

中国 A50 指数期货 上涨 54 点， 涨 幅 0.37% ，目前估计现货市场开盘报在 14,818.13

市场曾有猜测认为，俄乌冲突可能促使美联储或暂停加息，及/或下移后续加息的轨迹。但鲍威尔成为美联储具有投票权的成员中最新表态继续支持3月加息的成员，虽然在提到连续加息方面也表示，美联储将“一边执行该计划一边谨慎观察”。华尔街对此做出积极的回应，所有主要股指同步上涨。但美元下跌带动商品货币上涨，只是加元因为加拿大央行加息而独占鳌头。

加拿大央行加息25个基点

加拿大央行加息25个基点并且强硬表示今后可能继续升息，至于结束资产负债表的“再投资阶段”并开始量化紧缩方面尚未有定论。四季度的成长数据确认了央行有关经济中的闲置产能已被吸收的假设，并且一季度成长看似比预期有力。各国经济走出了Omicron变异病毒的桎梏而且速度快于预期，现在又陷入了乌克兰危机引发的不确定性中。加元是最强主要货币，使得欧元/加元触及5年低点，跌至低于我们的下行目标的水平。

俄罗斯战机飞越瑞典领空

普京正在试水。有报道称四架俄罗斯喷气式飞机飞过瑞典领空，这看起来很张扬。但是，瑞典并不是北约的正式成员国。北约是一个军事联盟，某一成员国遭到袭击会引起全体成员的反击。如果俄罗斯战斗机飞越北约领空，就是普京加大军事行动力度的明确信号。

澳元/日元触及年内高点

澳元因为强劲的国内GDP报告并追随华尔街行情而斩获表现不错的一个时段，兑美元先是下探0.7237支撑位，但并没有下破也就没有确认启动新一轮跌势。澳元/美元现正挑战0.7300。不过，考虑到附近存在多个技术价位，我们认为此时的短期风报比不佳。

但澳元/日元摸至今年最高点并收上趋势线阻力，确认三角形突破。守住83.00则我们继续看涨，如果突破昨天高点，上看86.00。我们对前述三角形是否成立存疑。一般情况下，如果以趋势形成三角形会比较可靠，但这次并非如此。不过，价格已经攻克趋势线，如果冒险情绪保持高涨，则我们继续看涨。

西得州原油攻克112

油价继续以惊人的速度上涨，其中西得州原油有望收上112，目前看来处于抛物线阶段。这个形态很少会平安着陆，通常以所谓的“赶顶”告终。但在地缘政治影响下，我们无法得知是否接近于形成某种形式的顶部。而在劲涨势能中尝试确认顶部，无异于徒手接飞刀。

ASX 200:

ASX200指数是亚洲主要股指中少数几个斩获涨幅的股指之一，动力来自强劲的澳大利亚GDP报告。股指回到7100上方并再度确认了（前阻力位）7042.80构成支撑。期货市场以及美股上涨表明现货市场今天时段将高开，所以我们看涨。日图收上7160的话，将召唤多头坚定回归。

ASX200指数2022年3月2日收于7116.7，涨幅0.28%

板块方面，能源最强，上涨 4.88 % ，而金融最弱，下跌 1.44%

11 个板块有 4 个板块收高

11 个板块有 7 个板块收低

11 个板块有 3 个板块跑赢大盘

68 只个股（占比 34.00% ）上涨， 124 只个股（占比 62.00% ）下跌

涨幅居前的个股

+8.82% - Coronado Global Resources Inc (CRN.AX)

+7.0% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)

+6.2% - Santos Ltd (STO.AX)

跌幅居前的个股

· -6.43% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

· -6.27% - Dicker Data Ltd (DDR.AX)

· -5.85% - Virgin Money UK PLC (VUK.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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