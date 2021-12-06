亚洲市场开盘报告：Omicron变异病毒在美国蔓延- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数上周五收在 7,241.20

日本日经 225 指数上周五收在 28,029.57

香港恒指上周五收在 23,766.69

中国 A50 指数 上周五 收 在 15,607.09

欧洲市场上周五收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 6.89 点，跌幅 0.1 % ，收报 7122.32

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 27.87 点，跌幅 0.68 % ，收于 4080.15

德国 DAX 指数下跌 93.13 点，跌幅 0.61% ，收于 15169.98

法国 CAC40 指数下跌 30.23 点，跌幅 0.44% ，收报 6765.52

美国市场上周五收盘情况：

道指下跌 59.72 点，跌幅 0.17% ，收于 34,580.08

标普 500 指数下跌 38.67 点，跌幅 0.85% ，收在 4,538.43

纳斯达克 100 指数下跌 278.721 点，跌幅 1.74% ，收报 15,712.04

疲弱的就业报告和Omicron变异病毒的报道打击人气

上周五美股因非农就业报告弱于预期而下跌，而对Omicron变异病毒的担心更是加剧抛压。美国11月新增就业人数仅有21万人，不到新增55.6万人的预期值的一半，虽然失业率从4.5%下跌至疫情后期低点4.2%。周末有报道称，美国有三分之一左右的州报告发现Omicron变异病毒，虽然Delta毒株仍是主流。S&P E-mini期货市场下跌0.8%左右。

Russell 2000指数在200天指数移动均线处遇阻并下跌2.1% ；标普500指数下跌0.86%，回到50天指数移动均线下方；纳斯达克100指数同样走弱，下跌1.7%。上周科技股下跌2%左右，其中FANG+指数跌5.9%，至1个月低点。

上周避险货币绽放异彩

上周Omicron变异病毒继续占据媒体头条，日元和瑞郎等避险货币表现突出。当周最弱主要货币是澳元，其下跌1.67%，收在0.7000下方，触及2020年7月以来最低点。强于预期的加拿大就业报告与疲弱的美国就业报告联手都未能阻止美元/加元收于1月以来最高点，疲弱的油价打击加元的同时也利空纽元和澳元，三者当周收低。美元/瑞郎正在构筑看跌楔形，如果下破0.9100，可以确认前述形态。美元指数仍处于修正阶段，上周五在阻力位下方形成十字星更是提醒我们小心新一轮跌势。

黄金在避险交易中上涨

西得州原油1月期货合约上周两次测试200天指数移动均线但均以失败告终，布伦特原油期货合约的命运与其相似，而且因为Omicron变异病毒关切带动需求担忧升温而自去年9月以来首次收于70下方。在上周五的避险交易中，黄金上涨且当天收出一根看涨吞噬K线、当周在支撑位上方形成十字星。白银形成看涨外包K线/看涨锤子，表明低位下跌势能力竭。

ASX 200 市场内部情况：

ASX 200指数继续在7200-7300之间震荡，上周的每一天要么形成看涨锤子要么形成看跌锤子K线。日图收于7337上方或7154下方之前，首先的策略仍然是区间交易。

ASX200指数2021年12月5日收于7241.2，跌幅0.22%

板块方面，公用事业最强，上涨 0.07% ，而信息技术最弱，下跌 0.09%

11 个板块有 7 个板块收高

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

118 只个股（占比 59.0 0 % ）上涨， 75 只个股（占比 73.5 0 % ）下跌

52.5 % 的个股收上其 200 天均线

30 % 的个股收上其 50 天均线

23 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 3.79% - Pro Medicus Ltd (PME.AX)

+ 3.34% -Washington H Soul Pattinson and Company Ltd (SOL.AX)

+ 3.09% - Corporate Travel Management Ltd (CTD.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.61% -TPG Telecom Ltd (TPG.AX)

· -4.70% - Codan Ltd (CDA.AX)

· -4.22% - Kogan.com Ltd (KGN.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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