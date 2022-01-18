亚洲市场开盘报告：新西兰企业信心低迷；关注日本央行决议- 嘉盛集团官网

NZIER四季度调查报告显示，新西兰企业并不乐观。日本央行今天将宣布政策决议，在那之前我们先回顾美元/日元的走势。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/1/18 13:34:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国股指期货：

  • 标普500指数E-mini下跌.25点，跌幅0.01%
  • 纳斯达克100指数E-mini下跌36.5点，跌幅0.23%
  • 道琼斯E-mini上涨37点，涨幅0.1%

 

 

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨0点，涨幅0.176%；目前看现货市场开盘可能报在7417.3
  • 日本日经225指数期货上涨60点，涨幅0.21%；目前看现货市场开盘可能报在28393.52
  • 香港恒指期货上涨42点，涨幅0.17%；目前看现货市场开盘可能报在24260.03

 

美股隔夜因长周末假期而休市。美国期货市场小幅低开但亚洲股指期货目前略微上涨。今天亚洲时段的主要事件是日本央行会议，会议召开的时间目前还没有确定。

 

 

 

今天日本央行会议的核心关注点在于经济展望

日本央行今天将宣布货币政策决议，结果很可能是宣布维持利率在-0.1%不变且将10年期日本政府债券的目标利率保持在0%附近。昨天有媒体报道，“消息人士”曾表示，日本央行从未表态等到通胀率达到2%后再加息。如果是放在其它背景下，这样的报道或足以让我们高度警惕政策行动提前到来的可能性。然而，日本目前处于新冠病例数上升且实行封锁管控的环境。日本每日新增感染人数逼近2万人，朝着第三波波峰迅速攀升。这样的条件可能对央行短期经济展望产生负面影响，虽然将财政政策纳入考虑后，我们还是可能看到较远期的经济展望上调。综上，今天真正的焦点就在于观察央行何时调整经济展望以及调整的幅度。

 

日本央行会议决议发布前回顾美元/日元

纯技术面看，美元/日元或已在上周五构筑波段低点。该货币对在由100天指数移动均线、月图与周图第一支撑枢轴组成的支撑区域上方形成看涨pinbar。而且，自116.35高点以来的修正幅度相对较大，可能是自身力量所致。美元/日元隔夜站上锤子形态高点与50天指数移动均线，今天理想的情况是守住昨天高点并扩大上行。如果有较预期温和的日本央行立场以及轻微的冒险氛围（日元走弱）的相助，美元/日元走高的可能性更高。

 

 

 

 

新西兰企业信心继续低迷

NZIER报告，新西兰企业信心连续第二个季度下滑，报在-28，为5个季度最低点。数据显示，34%的受访者不看好未来几个月的经济前景。导致企业信心持续低迷的原因有劳动力短缺和通胀压力加重。纽元/美元回到0.6900下方，至3天低点。澳元/纽元则已形成看涨吞噬K线。

 

ASX 200稳定于7400附近

ASX200指数已在7400附近，即50天指数移动均线和趋势线附近企稳，后市有小级别反弹的潜力。但我们也谨记一个事实，即，自从跌破7600以来该股指跌多涨少且每次尝试挺进7500不仅以失败告终还引发新的跌势并下探趋势线支撑。所以，我们观察是否突破趋势支撑。

 

 

 

ASX200指数2022117日收于7417.3，涨幅0.32%

  • 板块方面，公用事业最强，上涨0.15%，而信息技术最弱，下跌0.75%
  • 11个板块有8个板块收高
  • 11个板块有3个板块收低
  • 11个板块有7个板块跑赢大盘
  • 64只个股（占比32.00%）上涨，127只个股（占比63.50%）下跌

 

涨幅居前的个股：

  • +7.8% - Pendal Group Ltd (PDL.AX)
  • +4.29% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)
  • +4.22% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-6.49% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)
  • ·-4.42% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)
  • ·-3.98% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

 

 

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

 

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