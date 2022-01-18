亚洲市场开盘报告：新西兰企业信心低迷；关注日本央行决议- 嘉盛集团官网

美国股指期货：

标普 500 指数 E-mini 下跌 .25 点，跌幅 0.01%

纳斯达克 100 指数 E-mini 下跌 36.5 点，跌幅 0.23%

道琼斯 E-mini 上涨 37 点，涨幅 0.1%

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 0 点， 涨幅 0.176% ；目前看现货市场开盘可能报在 7417.3

日本日经 225 指数期货上涨 60 点，涨幅 0.21 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28393.52

香港恒指期货上涨 42 点，涨幅 0.17 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24260.03

美股隔夜因长周末假期而休市。美国期货市场小幅低开但亚洲股指期货目前略微上涨。今天亚洲时段的主要事件是日本央行会议，会议召开的时间目前还没有确定。

今天日本央行会议的核心关注点在于经济展望

日本央行今天将宣布货币政策决议，结果很可能是宣布维持利率在-0.1%不变且将10年期日本政府债券的目标利率保持在0%附近。昨天有媒体报道，“消息人士”曾表示，日本央行从未表态等到通胀率达到2%后再加息。如果是放在其它背景下，这样的报道或足以让我们高度警惕政策行动提前到来的可能性。然而，日本目前处于新冠病例数上升且实行封锁管控的环境。日本每日新增感染人数逼近2万人，朝着第三波波峰迅速攀升。这样的条件可能对央行短期经济展望产生负面影响，虽然将财政政策纳入考虑后，我们还是可能看到较远期的经济展望上调。综上，今天真正的焦点就在于观察央行何时调整经济展望以及调整的幅度。

日本央行会议决议发布前回顾美元/日元

纯技术面看，美元/日元或已在上周五构筑波段低点。该货币对在由100天指数移动均线、月图与周图第一支撑枢轴组成的支撑区域上方形成看涨pinbar。而且，自116.35高点以来的修正幅度相对较大，可能是自身力量所致。美元/日元隔夜站上锤子形态高点与50天指数移动均线，今天理想的情况是守住昨天高点并扩大上行。如果有较预期温和的日本央行立场以及轻微的冒险氛围（日元走弱）的相助，美元/日元走高的可能性更高。

新西兰企业信心继续低迷

NZIER报告，新西兰企业信心连续第二个季度下滑，报在-28，为5个季度最低点。数据显示，34%的受访者不看好未来几个月的经济前景。导致企业信心持续低迷的原因有劳动力短缺和通胀压力加重。纽元/美元回到0.6900下方，至3天低点。澳元/纽元则已形成看涨吞噬K线。

ASX 200稳定于7400附近

ASX200指数已在7400附近，即50天指数移动均线和趋势线附近企稳，后市有小级别反弹的潜力。但我们也谨记一个事实，即，自从跌破7600以来该股指跌多涨少且每次尝试挺进7500不仅以失败告终还引发新的跌势并下探趋势线支撑。所以，我们观察是否突破趋势支撑。

ASX200指数2022年1月17日收于7417.3，涨幅0.32%

板块方面，公用事业最强，上涨 0.15 % ，而信息技术最弱，下跌 0.75%

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 7 个板块跑赢大盘

64 只个股（占比 32.00% ）上涨， 127 只个股（占比 63.50% ）下跌

涨幅居前的个股：

+7.8% - Pendal Group Ltd (PDL.AX)

+4.29% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

+4.22% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.49% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

· -4.42% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)

· -3.98% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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