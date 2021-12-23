亚洲市场开盘报告：美股反弹并收高- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌22点，跌幅0.3%；目前看现货市场开盘可能报在7,342.80
- 日本日经225指数期货上涨240点，涨幅0.84%；目前看现货市场开盘可能报在28,802.21
- 香港恒指期货上涨98点，涨幅0.42%；目前看现货市场开盘可能报在23,200.33
- 中国A50指数期货目前上涨66点，涨幅0.42%，现货市场开盘可能报在15,830.23
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨44.25点，涨幅0.61%，收报7,341.66
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨42.07点，涨幅1.01%，收于4,217.06
- 德国DAX指数上涨146.03点，涨幅0.95%，收于15,593.47
- 法国CAC40指数上涨86.68点，涨幅1.24%，收报7,051.67
美国市场周三收盘情况：
- 道指上涨261.19点，涨幅0.74%，收于35,753.89
- 标普500指数上涨47.33点，涨幅1.02%，收在4,696.56
- 纳斯达克100指数上涨193.86点，涨幅1.21%，收报16,180.14
美国所有主要基准股指都收高，其中纳斯达克100指数以1.2%的涨幅领涨（本周迄今斩获2.4%的涨幅），标普500指数和道指分别上涨1%和0.7%。科技股以0.37%的跌幅逆市下跌，但美股在圣诞假期前最后一个完整交易日整体上是走高的。
澳新货币领涨
澳元和纽元是隔夜最强主要货币，兑美元双双上涨0.8%左右。日元是主要货币中唯一兑美元下跌的货币，跌幅也不大，只有0.1%。就连英镑都收高0.75%，摆脱三季度GDP下修、英国可能在圣诞节后进入第四轮封锁管控的影响。
西得州原油有望突破？
昨天发布的原油库存数据低于预期，油价得以连续第二天反弹。Omicron的威胁可能挥之不去，但新闻中也透露出一些乐观的信号。而鉴于市场的前瞻性特性，油价前景拥有了乐观基调。
西得州原油反弹至7天高点，连续第二天收上其200天指数移动均线。过去48小时强劲的上涨动能提高了油价在62.43构筑重要结构性低点的可能性，日图可望回归上涨趋势。如果我们假设这是3浪逆势反弹的一部分，波浪等高位在77.00附近。如果站上73.00，可以视作突破的确认信号。
金属反弹并收高
黄金打破了连续三天的下跌，在上周四阳线中点附近形成波段低点，构成经典的回调/波段行情的一部分。白银收于3周高点，符合我们在本周白银视频中提到的看涨前景。我们从价格自11月高点下跌16%且下跌未能突破9月低点判断，修正性反弹的几率非常高。
ASX 200市场内部情况：
ASX200指数2021年12月22日收于7364.8，涨幅0.13%
- 板块方面，信息技术最强，上涨2.6%，而不动产最弱，下跌0.99%
- 11个板块有7个板块收高
- 11个板块有6个板块跑赢大盘
- 110只个股（占比54.73%）上涨，83只个股（占比41.29%）下跌
- 60.7%的个股收上其200天均线
- 47.26%的个股收上其50天均线
- 59.7%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 5.41% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)
- + 4.84% - Afterpay Ltd (APT.AX)
- + 4.04% - Polynovo Ltd (PNV.AX)
跌幅居前的个股:
- ·- 37.0% - Charter Hall Group (CHC.AX)
- ·- 7.54% - Ansell Ltd (ANN.AX)
- ·- 3.65% - Brickworks Ltd (BKW.AX)
后市展望 (AEDT时间)
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