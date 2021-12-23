亚洲市场开盘报告：美股反弹并收高- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 22 点， 跌幅 0.3% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,342.80

日本日经 225 指数期货上涨 240 点，涨幅 0.84 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,802.21

香港恒指期货上涨 98 点，涨幅 0.42 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,200.33

中国 A50 指数期货目前 上涨 66 点， 涨 幅 0.42% ， 现货市场开盘可能报在 15,830.23

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 44.25 点，涨幅 0.61 % ，收报 7,341.66

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 42.07 点，涨幅 1.01 % ，收于 4,217.06

德国 DAX 指数上涨 146.03 点，涨幅 0.95% ，收于 15,593.47

法国 CAC40 指数上涨 86.68 点，涨幅 1.24% ，收报 7,051.67

美国市场周三收盘情况：

道指上涨 261.19 点，涨幅 0.74% ，收于 35,753.89

标普 500 指数上涨 47.33 点，涨幅 1.02% ，收在 4,696.56

纳斯达克 100 指数上涨 193.86 点，涨幅 1.21% ，收报 16,180.14

美国所有主要基准股指都收高，其中纳斯达克100指数以1.2%的涨幅领涨（本周迄今斩获2.4%的涨幅），标普500指数和道指分别上涨1%和0.7%。科技股以0.37%的跌幅逆市下跌，但美股在圣诞假期前最后一个完整交易日整体上是走高的。

澳新货币领涨

澳元和纽元是隔夜最强主要货币，兑美元双双上涨0.8%左右。日元是主要货币中唯一兑美元下跌的货币，跌幅也不大，只有0.1%。就连英镑都收高0.75%，摆脱三季度GDP下修、英国可能在圣诞节后进入第四轮封锁管控的影响。

西得州原油有望突破？

昨天发布的原油库存数据低于预期，油价得以连续第二天反弹。Omicron的威胁可能挥之不去，但新闻中也透露出一些乐观的信号。而鉴于市场的前瞻性特性，油价前景拥有了乐观基调。

西得州原油反弹至7天高点，连续第二天收上其200天指数移动均线。过去48小时强劲的上涨动能提高了油价在62.43构筑重要结构性低点的可能性，日图可望回归上涨趋势。如果我们假设这是3浪逆势反弹的一部分，波浪等高位在77.00附近。如果站上73.00，可以视作突破的确认信号。

金属反弹并收高

黄金打破了连续三天的下跌，在上周四阳线中点附近形成波段低点，构成经典的回调/波段行情的一部分。白银收于3周高点，符合我们在本周白银视频中提到的看涨前景。我们从价格自11月高点下跌16%且下跌未能突破9月低点判断，修正性反弹的几率非常高。

ASX 200市场内部情况：

ASX200指数2021年12月22日收于7364.8，涨幅0.13%

板块方面，信息技术最强，上涨 2.6% ，而不动产最弱，下跌 0.99%

11 个板块有 7 个板块收高

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

110 只个股（占比 54.73% ）上涨， 83 只个股（占比 41.29% ）下跌

60.7 % 的个股收上其 200 天均线

47.26 % 的个股收上其 50 天均线

59.7 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 5.41% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)

+ 4.84% - Afterpay Ltd (APT.AX)

+ 4.04% - Polynovo Ltd (PNV.AX)

跌幅居前的个股:

· - 37.0% - Charter Hall Group (CHC.AX)

· - 7.54% - Ansell Ltd (ANN.AX)

· - 3.65% - Brickworks Ltd (BKW.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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