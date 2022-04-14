亚洲市场开盘报告：通胀与大宗商品齐涨- 嘉盛官网

美国现货市场周三收盘情况：

道指涨 344.23 点，跌幅 1.01% ，收于 34,564.59

标普 500 涨 49.14 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数涨 277.05 点，涨幅 1.99 % ，收于 14,217.29

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 12 点，涨幅 0.16% ，现货市场开盘可能报在 7,491.00

日本日经 2250 指数期货上涨 40 点，涨幅 0.15 % ，现货市场开盘可能报在 26,883.49

香港恒指期货上涨 99 点，涨幅 0.46% ，现货市场开盘可能报在 21,473.37

中国 A50 指数期货上涨 103 点，涨幅 0.75% ，现货市场开盘可能报在 13,925.16

美股打破连跌行情，在日图上形成看涨吞噬K线。投资者看过强劲通胀数据后把注意力放到财报季。纳指表现最强，上涨近2%。

全球各种通胀衡量指标都继续飚升。美国生产者物价指数（PPI）年率创下历史高点9.2%，具备了今后将更多成本压力传导到消费者层面并推高消费者物价指数的条件。可以说，企业利润最近创下记录高点并非巧合。英国通胀率升至7%，创下1992年以来最高点。生产者物价指数上涨11.9%，创下全球金融危机以来最高点。PPI输入价格（即通胀输入的输入）年率上涨19.2%，月率上涨5.2%且为记录最高点。Thomson Reuters大宗商品指数目前逼近8年高点，暂时没有触顶的信号。该指数相较2020年低点涨逾200%。

油价连续第二天反弹，西得州原油价格逼近我们的第一个目标105。OPEC担心全球供应趋紧，所以没有下调需求预测值。叠加交易者有可能抵制俄罗斯原油，持续利多油价。

白银连续收高6天后到达我们的第一目标区域26.0附近。我们在周二的视频中提到在等待银价站上27.0后延续上涨推动浪。

ASX 200:

ASX200指数2022年4月13日收于7479，涨幅0.34%

板块方面，能源最强，上涨 0.98 % ，而不动产最弱，下跌 0.41%

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

130 只个股（占比 65.00% ）上涨， 54 只个股（占比 27.00% ）下跌

涨幅居前的个股:

+12.35% - Core Lithium Ltd (CXO.AX)

+11.65% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

+9.78% - Lake Resources NL (LKE.AX)

跌幅居前的个股:

· -2.9% - James Hardie Industries PLC (JHX.AX)

· -1.77% - Meridian Energy Ltd (MEZ.AX)

· -1.68% - Summerset Group Holdings Ltd (SNZ.AX)

加拿大央行强硬加息

加拿大央行跟随新西兰联储的脚步加息50个基点，也是近22年力度最大的单次加息，过去两次会议总计加息幅度达到75个基点。加拿大央行也开始量化紧缩，即开始将所购买的债券自资产负债表中剔除，是收缩资产负债表的前奏。

加拿大央行行长表示，担心通胀变得“根深蒂固”。加元全线上扬，并得到油价走高的更多支持。纽元/加元跌至2个月低点，强硬新西兰联储未能改变这样的走势。

英镑/澳元可能向上反转

英镑/澳元过去两个月的下跌走势令人瞩目，但一直没有守住关键支撑位1.7400下方，现在反而呈现自其反弹的信号。我们可以看到价格在4小时图上形成了头肩底形态，大致目标在1.8000附近。请注意，公众假期之后将重设周图中枢点位（请看蓝色所示），但价格目前守在周图第一阻力位下方，期间目标在1.7745附近。如果攻克，可能上看月图中枢点位附近的1.7800和波段高点1.7842。

其它货币方面，欧元在今天的欧洲央行会议召开之前调头向上，也就是说欧元/加元没有按照我们的观点下破。但该货币对后市还不清楚是下破关键支撑位还是扩大反弹，所以依然值得关注。

后市展望 (AEST 时间 )

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan