亚洲市场开盘报告：土耳其里拉再现史诗级震荡- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌18点，跌幅0.25%；目前看现货市场开盘可能报在7,274.20
- 日本日经225指数期货上涨310点，涨幅1.11%；目前看现货市场开盘可能报在28,247.81
- 香港恒指期货下跌1点，跌幅0%；目前看现货市场开盘可能报在22,743.86
- 中国A50指数期货目前上涨59点，涨幅0.37%，现货市场开盘可能报在15,802.50
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数下跌71.89点，跌幅0.99%，收报7,198.03
- 欧洲Euro STOXX 50指数下跌54.22点，跌幅1.3%，收于4,107.13
- 德国DAX指数下跌292.02点，跌幅1.88%，收于15,239.67
- 法国CAC40指数下跌56.53点，跌幅0.82%，收报6,870.10
美国市场周一收盘情况：
- 道指下跌29.79点，跌幅0.08%，收于35,897.64
- 标普500指数下跌52.62点，跌幅1.14%，收在4,568.02
- 纳斯达克100指数下跌173.818点，跌幅1.1%，收报15,627.64
土耳其目前通胀率在21%左右，预计2022年上升至30%左右。纵然如此，土耳其总统Erdogan还是捍卫其在高通胀环境中降息的政策，于周日声称“我们正在降息，不要期待我们会做别的”。土耳其里拉在周一先是跌至历史新低，但随着Erdogan表示，土耳其政府将采取新的举措，保护居民存款免受汇率波动的冲击（只是没有说明具体的措施），里拉创下2001年自由浮动以来的最大单日涨幅。美元/土耳其里拉因此收低17.4%左右，而日内高低点区间更是高达不可思议的37.3%。
市场情绪受里拉震荡与Omicron相关担心的冲击
华尔街遭到“血洗”，伴随着波动性的上升连续第三天收低，背后原因既有Omicron关切、拜登“重建更好未来”议案再度遇挫，也有里拉的震荡。美国股指期货扩大始于昨天亚洲早盘的跌势，E-min标普500期货合约跌逾2%，逼近月内低点。纳斯达克100指数和标普500指数双双下跌1.1%左右，而Russell 200跌2.7%。标普500指数中金融与材料板块下跌幅度最大。
美元/加元收于1年高点
油价下跌与美元避险买盘帮助美元/加元继续上涨，收于2020年12月以来最高点。从其平均真实波幅指标判断，不到一个交易日就可以触及1.30，但在那下方还有一个重要阻力位，即1.2950一线。2019年12月以来，该位一直扮演重要的支撑位和阻力位。
而随着大宗商品普遍走弱，纽元/美元也回踩其13个月低点，澳元/美元一度跌至9天低点。美元获得避险资金青睐，但日元也不遑多让，导致美元/日元基本收平。与此同时，瑞郎同样获得避险资金流入，美元/瑞郎因此下跌0.3%。关于昨天欧洲市场报告中提到的两张图表，我们发现英镑/瑞郎明确下破对称三角形（且日图收于其下），更符合我们的看法。英镑/日元也走低，但收复早盘失地的大部分，收出一根看涨pinbar。
欧元/纽元打破收缩区间
自从前跌势未能考验1.6000以来，欧元/纽元一直处于强劲的上涨趋势中。该货币对强力反弹并站上趋势线阻力，之后震荡横盘。但收出的十字星没有收于1.6600下方，表明低位有接盘，日图有望收上趋势线阻力。下个阻力在1.6914，站于其上的话上看1.7000和1.7100。
大宗商品在避险交易中普遍下跌
隔夜油价下跌幅度接近6%，之后收复失地的一半左右。西得州原油仍受制于70，日图形成看涨锤子形态，但只要未能突破这个枢轴位，就可能继续吸引空头入场。
黄金在避险时段中未能吸引避险买盘，暗示投资者或更青睐现金或被迫卖出黄金补仓暴跌的股市。但这样的走势还是符合我们的技术面观察，即上周五在1800下方不远处构筑看跌锤子形态后日图蓄势回撤。我们期待金价在周四上涨区间内的某处形成修正低点。
ASX 200市场内部情况：
ASX200指数2021年12月20日收于7292.2，跌幅0.16%
- 板块方面，医疗健康最强，上涨0.83%，而能源最弱，下跌3.39%
- 11个板块有8个板块收高
- 11个板块有8个板块跑赢大盘
- 84只个股（占比42.00%）上涨，107只个股（占比53.50%）下跌
- 58%的个股收上其200天均线
- 84%的个股收上其50天均线
- 48%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 4.09%-BlueScope Steel Ltd(BSL.AX)
- + 3.72%-Viva Energy Group Ltd(VEA.AX)
- + 3.42%-Clinuvel Pharmaceuticals Ltd(CUV.AX)
跌幅居前的个股:
- ·- 32.9%-Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)
- ·- 13.3%-CIMIC Group Ltd (CIM.AX)
- ·- 9.37%-Nanosonics Ltd (NAN.AX)
后市展望 (AEDT时间)
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