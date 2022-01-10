亚洲市场开盘报告：新年首周股市情绪脆弱- 嘉盛集团官网

上周美股显著收低，其中科技股跌幅达到4.5%左右，创下10月底以来最大单周跌幅。立场强硬的美联储携手美国提前加息的预期，重创股市投资者信心，导致标普500指数和纳斯达克100指数形成看跌吞噬K线。但短线技术面仍具备抛压减弱的希望。上周标普500指数仅下跌0.4%，目前正试图守住月图枢轴点，而纳斯达克100指数的下跌止步于12月低点上方不远处。

ASX200指数上周震荡后收平

ASX 200指数上周无力反击历史高点，周三就停在高点下方11点的位置，之后在周四调头向下，全周震荡后收平，在周图上形成长影线十字星。在动能进一步明朗之前，ASX200指数可上可下。这也是我们目前对该指数保持中立的原因。

受低迷就业报告的影响，美元上周收平

受非农就业报告再度表现低迷的拖累，美元上周五回吐上周大部分涨幅。美国经济12月仅新增就业19.9万人，不及新增40万的预期值，虽然11月读数自21万上修至24.9万且失业率跌至疫情后期以来最低点3.9%。

美元指数周图形成倒pinbar形态，如果孤立地看无法判断是看涨还是看跌。但我们注意到11月以来多头一直难以翻身，没能带动价格回到上涨趋势线，目前在96.0附近徘徊。我们一直有意于在下探95区域并完成当前修正阶段后做多。

英镑是上周唯一兑美元收高的主要货币，忽略Omicron继续蔓延导致数据弱于预期的影响。每周COT报告暗示，这其中有空头回补的功劳。

对澳元/纽元的看法转变

因为美联储会议记录披露美联储的立场比市场之前所想强硬，澳元和纽元成为上周最弱的主要货币。但澳元和纽元之间的相对走势导致澳元/纽元走势转向。澳大利亚（可以说）正在经历第一轮“真正的”疫情，周末首次报告每日新增病例10万例。

澳元/纽元上周形成看跌吞噬K线，回到了1.0600和10月高点下方，单周跌幅创下5周之最。上周五在日图上形成新的周期低点，但周一亚洲早盘已回升并探入阻力位。市场似乎处于修正阶段，短线下跌目标在1.0537 – 1.0550区间，其由月图枢轴点、38.2%回档位和200天指数移动均线构成。如果下破该区域，可能下看1.0500整数位，其接近于50%回档位和上涨趋势线。

油价在新年第一周斩获5%的涨幅

上周地缘政治关切的影响盖过omicron变异病毒和加息冲击需求的担心，助力油价上涨。哈萨克斯坦遭遇动乱、利比亚石油管道遭到损坏，这两点给供应造成压力，从而帮助西得州原油和布伦特上周五升至近两个月的高点。

一些金属同样表现不佳，其中黄金和白银周五收出看跌吞噬K线。当天疲弱非农就业报告帮助黄金收复0.4%的失地，但后者当周还是收低1.7%左右。白银当周也下跌4.1%。

后市展望 (AEDT时间)

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