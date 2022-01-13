亚洲市场开盘报告：铜价暴力突破- 嘉盛集团官网

美国市场周三收盘情况：

道指上涨 38.3 点，涨幅 0.11% ，收于 4,726.35

标普 500 指数上涨 13.28 点，涨幅 0.29% ，收在 4,726.35

纳斯达克 100 指数上涨 60.973 点，涨幅 0.38% ，收报 15,905.10

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点， 跌幅 0.01% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,438.90

日本日经 225 指数期货下跌 90 点，跌幅 0.31 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,675.66

香港恒指期货上涨 173 点，涨幅 0.71 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,575.17

中国 A50 指数期货目前 上涨 145 点， 涨 幅 0.94% ， 现货市场开盘可能报在 15,656.14

股市经受住了高达7%通胀率的考验，但可能是得益于鲍威尔在前一天的美联储主席再提名确认听证会上的证词安抚了市场对通胀的关切。标普500指数收高0.2%，和道指、纳斯达克100指数一样收出小实体十字星。但考虑到高通胀率与强硬美联储的环境，整体可视为积极信号。

ASX200指数守住50天指数移动均线和12月低点以来趋势线支撑，但继续受制于7470阻力位。不过，即使站于该位之上，我们也希望攻破7500后再转为看涨。在那之前我们保持中立。

ASX200指数2022年1月12日收于7438.9，涨幅0.66%

板块方面，能源最强，上涨 3.02 % ，而必需消费品最弱，下跌 0.59%

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

133 只个股（占比 66.50% ）上涨， 51 只个股（占比 25.50% ）下跌

涨幅居前的个股：

+1.87% - CSL Ltd (CSL.AX)

+4.75% - Afterpay Ltd (APT.AX)

+1.64% - Macquarie Group Ltd (MQG.AX)

跌幅居前的个股:

· -4.19% - Domino's Pizza Enterprises Ltd (DMP.AX)

· -3.52% - Reece Ltd (REH.AX)

· -2.34% - Metcash Ltd (MTS.AX)

美国通胀率创下高点但符合预期，美元承压下挫

12月通胀年率上涨7%，创下39年最高点。剔除食品与能源的核心通胀年率上涨5.5%，创下1991年2月以来最高点。低支持率的美国总统拜登清楚地知道不能轻视这样的数字，但在交易者看来符合预期，也就没有意外。再加上鲍威尔在事实上确认3月加息，令市场计入3月加息的几率为80%。而且，很多人认为除3月外，今年还有3次加息。所以，交易者在通胀数据发布热衷于获利回吐。

美元是最弱货币，兑所有主要对手货币悉数下跌，其中美元/瑞郎跌逾1%而美元/日元坚定下破115。美元指数终于打破持续了2个月的区间，下破95.50支撑位并挑战了6月趋势线支撑。这自然使得欧元创下2个月高点并坚定收上1.14。澳元是最强主要货币，而瑞郎和纽元紧随其后，兑美元的涨幅都超过1%。

大宗商品欢迎美元的走弱，（大部分）金属领涨

在美元走弱、经济强劲（虽然有点过热）的带动下，大宗商品快速反弹。Thomson Reuters核心大宗商品指数于昨天创下7年高点后再涨1.5%。天然气价格仅过去8天就上涨近40%，成为时段内最强大宗商品。另外，油价上涨1.5%左右。金属方面除了钯金外普遍上涨，其中黄金触及一周高点1227，银价上涨1.8%并坚定收上23。但可以说所有金属都被铜抢去了风头。

铜价暴力突破

我们在昨天欧洲市场开盘前指出铜有突破的潜力，结果也不负我们所望。铜最高涨幅超过4%，日成交量达到日均成交量两倍以上，属于日图突破旗形后的经典情况。旗形突破后的测量目标在10月高点4.83附近，并且铜价轻松收上4.50阻力位。从在4.00低点以来缓慢构筑底部且上抬低点大量增加判断，铜价有可能重返其长期趋势。但目前我们乐于在守住4.30低点时上看4.75附近高点。但要证实旗形形态成立，铜价不得回到旗形下方。

后市展望 (AEDT 时间 )

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