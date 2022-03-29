亚洲市场开盘报告：大宗商品市场走弱，商品货币受到拖累- 嘉盛官网

美国现货市场周一收盘情况：

道指涨 233.09 点，涨幅 0.27% ，收于 34,955.89

标普 500 涨 32.46 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数涨 233.094 点，涨幅 1.58% ，收于 14,987.40

亚洲市场期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点，跌幅 0.07% ，现货市场开盘可能报在 7412.40

日本日经 2250 指数期货上涨 310 点，涨幅 1.12% ，现货市场开盘可能报在 28,253.89

香港恒指期货上涨 48 点，涨幅 0.22% ，现货市场开盘可能报在 21,732.97

中国 A50 指数期货上涨 59 点，涨幅 0.44% ，现货市场开盘可能报在 13,479.67

虽然利率上升，美股还是延续上涨势头。不过，从价格上涨伴随着成交量萎缩判断，反弹动力可能来自空头回补而非新的买盘。标普500指数距离4600目标只有不到一天的波幅。科技股领涨，纳斯达克100指数收高1.6%，逼近15000。

ASX 200:

ASX200指数正在缓步走高，但看起来不可避免要回归均值。昨天时段初未能站上keltner带上轨，收出的看跌pinbar落在keltner带上轨之内。周五的上涨有一半构成上影线，最终表明当天高点处市场想法发生了转变。这是否利于逆势交易尚待商榷，但我们要提请多头谨慎。离场观望也没有问题，判断是否回归均值后再在7340/58等支撑区域附近寻找新的做多机会。

ASX200指数2022年3月28日收于7412.4，涨幅0.08%

板块方面，材料最强，上涨 1.29 % ，而信息技术最弱，下跌 2.67%

11 个板块有 4 个板块收高

11 个板块有 7 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

79 只个股（占比 39.50% ）上涨， 110 只个股（占比 55.00% ）下跌

涨幅居前的个股:

+7.04% - APM Human Services International Ltd (APM.AX)

+6.58% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)

+3.95% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.02% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

· -5.35% - Lake Resources NL (LKE.AX)

· -5.16% - Xero Ltd (XRO.AX)

和谈举行前黄金买需减弱

黄金目前下跌2%左右，跌幅创下2周之最。和谈前的避险需求减弱，也将是2周中首次。我们要注意，金价两周前在和谈明显不达预期时触及低点。考虑到普京似乎不愿妥协并结束战争，如果此次和谈再次无果而终，黄金或再度得到买盘青睐。金价目前守住2021年6月高点1916，今天也要重点关注该位。日图收于1900下方的可能，对空头具有建设性意义。

西得州原油跌至5天低点

油价昨天跌逾8%，跌幅创下13天之最。相比之下，黄金在单一时段最高跌幅曾达到22%。大涨的波动性水平或有助于理解西得州原油期货净多头持仓为何连续第三周减少：剧烈波动之下追求稳定可观回报的投资组合遭到重创。

英国央行与日本央行言行推低各自货币

日本央行宣布，为了继续控制收益率曲线，将无限量买进政府债券。日元随后暴跌且势不可挡。日本央行此举只会进一步扩大收益率差，给美元/日元站上123、创下6年新高打开空间。看起来日本央行不日也将开始威胁干预日元。

英国央行行长重申上次会议呈现的、不那么强硬的立场，英镑兑欧元和美元随后下跌。英镑/美元跌至8天低点，暗示周三已形成修正高点。欧元/英镑同样站上周五的看跌锤子K线，我们在周五和昨天报告中描述的看跌观点因此落空。

疲弱的大宗商品市场打击商品货币，其中纽元受伤尤其严重。纽元/美元跌逾1.1%，跌幅创下一个月之最。澳元/纽元斩获2个月最大涨幅，站上关键阻力位后创下1年高点。我们预计在跌至1.0812上方后涌现买盘，和主导趋势步调一致。

后市展望 (AEDT 时间 )

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