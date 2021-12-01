亚洲市场开盘报告：鲍威尔通胀言论震惊全球市场 - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 35 点， 跌幅 0.48% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,221.00

日本日经 225 指数期货上涨 210 点，涨幅 0.76 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,031.76

香港恒指期货下跌 27 点，跌幅 0.12 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,448.26

中国 A50 指数期货目前 下跌 28 点， 跌 幅 0.18% ， 现货市场开盘可能报在 15,331.61

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 50.5 点，跌幅 0.71 % ，收报 7,059.45

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 46.45 点，跌幅 1.13 % ，收于 4,063.06

德国 DAX 指数下跌 180.73 点，跌幅 1.18% ，收于 15,100.13

法国 CAC40 指数下跌 55.09 点，跌幅 0.81% ，收报 6,721.16

美国市场周二收盘情况：

道指下跌 652.22 点，跌幅 1.86% ，收于 34,483.72

标普 500 指数下跌 88.27 点，跌幅 1.9% ，收在 4,567.00

纳斯达克 100 指数下跌 263.316 点，跌幅 1.61% ，收报 16,135.92

投资者挣扎于各种相斥的力量，股市普遍下跌

投资者挣扎于各种相斥的力量，隔夜股市“血流成河”。一方面，美联储抗击高企的通胀，另一方面，Omicron变异病毒威胁经济复苏。可以说，这样的紧缩周期并不愉悦。

美国主要股指跌幅悉数超过1.5%，领跌的是Russell 2000。道指跌破5000但守住其200天简单移动均线；标普500指数创下一个月低点（E-mini期货形成看跌外包K线）；纳斯达克100指数形成外包看跌K线。

瑞郎和日元在避险交易中一跃成为最强货币

通胀（甚至Omicron变异病毒）可能持续存在的背景下，常规的避险资产吸收了避险资金流，但瑞郎以微弱的优势领先。商品货币加元和澳元表现最弱，但纽元设法收平，表明新西兰联储会后的抛压可能势竭。

美元/日元交投于113下方但收盘前设法回到112.72低点上方，而历史性阻力位就在2020年2月和3月高点附近，空头的风报比不佳。美元/瑞郎连续第三天下跌，探入200天指数移动均线，如果受制于0.9200/月图中枢位，后市可能逼近0.9100。

欧元/澳元前一天短暂地跌破200天指数移动均线，现在收盘已回到均线之上。日图已呈现两个上抬的高点和低点，表明看涨趋势正在形成，并且该货币对守住月图中枢位的支撑。

切换到4小时图我们发现，价格已在月度第一支撑位形成了由2根K线构成的看涨反转形态，即穿刺形态，暗示波段低点就位。如果可以守住1.5853，我们倾向于上看1.6000 /周图第一阻力枢轴。

黄金打破关键支撑

我们昨天讨论了黄金潜在的头肩顶形态。由于金价第二次自支撑位反弹，所以形成的形态不再符合教科书的定义。但我们确实看到金价突破1777支撑位伴随着高成交量，表明新一轮跌势正在进行当中。

油价继续下跌，西得州原油堪堪止步于65上方不远处，这样的走势符合我们的看法。昨天油价先是因为Moderna的CEO讲话引发一波抛盘，接着进一步遭到“非过渡性”通胀前景的打击。我们预计这样的走势有更进一步的潜力，所以，受制于67.40低点，我们保持看跌。

今天市场将迎来澳大利亚GDP、中国PMI和ISM数据

今天亚洲时段，我们将在AEDT时间11：30迎来澳大利亚GDP报告。由于维多利亚州和新南威尔士州长期陷于封锁，预计三季度GDP季率萎缩2.7%。12:45，Markit Economics将公布中国制造业PMI报告。该报告值得关注的地方是其是否追随官方制造业数据上涨。Markit Economics也将先后在19:55、20:00和明天01:45公布德国、欧元区和美国PMI数据，当然还有定于02:00披露的ISM制造业指数。

ASX200指数形成看跌pinbar

该指数看来将收上7300，回到开盘价附近，形成看跌pinbar的形态，除非疫苗方面的担心削弱信心。我们预计价格继续承压，但价格实际上陷于50天和100天指数移动均线之间的中轨点位附近。所以，我们整体上保持中立，如果要交易也是快进快出（按时间衡量）。

ASX200指数2021年11月30日收于7256，涨幅0.22%

板块方面，电信服务最强，上涨 1.84% ，而公用事业最弱，下跌 1.17%

11 个板块有 7 个板块收高

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

127 只个股（占比 63.5 0 % ）上涨， 62 只个股（占比 31.0 0 % ）下跌

57 % 的个股收上其 200 天均线

40.5 % 的个股收上其 50 天均线

30.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 12.62%-Collins Foods Ltd (CKF.AX)

+ 8.57%-Credit Corp Group Ltd (CCP.AX)

+ 7.92%-Orocobre Ltd (ORE.AX)

跌幅居前的个股:

· -4.26%-St Barbara Ltd (SBM.AX)

· -4.09%-Perseus Mining Ltd (PRU.AX)

· -3.91%-Cochlear Ltd (COH.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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