亚洲市场开盘报告：鲍威尔通胀言论震惊全球市场 - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌35点，跌幅0.48%；目前看现货市场开盘可能报在7,221.00
- 日本日经225指数期货上涨210点，涨幅0.76%；目前看现货市场开盘可能报在28,031.76
- 香港恒指期货下跌27点，跌幅0.12%；目前看现货市场开盘可能报在23,448.26
- 中国A50指数期货目前下跌28点，跌幅0.18%，现货市场开盘可能报在15,331.61
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数下跌50.5点，跌幅0.71%，收报7,059.45
- 欧洲Euro STOXX 50指数下跌46.45点，跌幅1.13%，收于4,063.06
- 德国DAX指数下跌180.73点，跌幅1.18%，收于15,100.13
- 法国CAC40指数下跌55.09点，跌幅0.81%，收报6,721.16
美国市场周二收盘情况：
- 道指下跌652.22点，跌幅1.86%，收于34,483.72
- 标普500指数下跌88.27点，跌幅1.9%，收在4,567.00
- 纳斯达克100指数下跌263.316点，跌幅1.61%，收报16,135.92
投资者挣扎于各种相斥的力量，股市普遍下跌
投资者挣扎于各种相斥的力量，隔夜股市“血流成河”。一方面，美联储抗击高企的通胀，另一方面，Omicron变异病毒威胁经济复苏。可以说，这样的紧缩周期并不愉悦。
美国主要股指跌幅悉数超过1.5%，领跌的是Russell 2000。道指跌破5000但守住其200天简单移动均线；标普500指数创下一个月低点（E-mini期货形成看跌外包K线）；纳斯达克100指数形成外包看跌K线。
瑞郎和日元在避险交易中一跃成为最强货币
通胀（甚至Omicron变异病毒）可能持续存在的背景下，常规的避险资产吸收了避险资金流，但瑞郎以微弱的优势领先。商品货币加元和澳元表现最弱，但纽元设法收平，表明新西兰联储会后的抛压可能势竭。
美元/日元交投于113下方但收盘前设法回到112.72低点上方，而历史性阻力位就在2020年2月和3月高点附近，空头的风报比不佳。美元/瑞郎连续第三天下跌，探入200天指数移动均线，如果受制于0.9200/月图中枢位，后市可能逼近0.9100。
欧元/澳元前一天短暂地跌破200天指数移动均线，现在收盘已回到均线之上。日图已呈现两个上抬的高点和低点，表明看涨趋势正在形成，并且该货币对守住月图中枢位的支撑。
切换到4小时图我们发现，价格已在月度第一支撑位形成了由2根K线构成的看涨反转形态，即穿刺形态，暗示波段低点就位。如果可以守住1.5853，我们倾向于上看1.6000 /周图第一阻力枢轴。
黄金打破关键支撑
我们昨天讨论了黄金潜在的头肩顶形态。由于金价第二次自支撑位反弹，所以形成的形态不再符合教科书的定义。但我们确实看到金价突破1777支撑位伴随着高成交量，表明新一轮跌势正在进行当中。
油价继续下跌，西得州原油堪堪止步于65上方不远处，这样的走势符合我们的看法。昨天油价先是因为Moderna的CEO讲话引发一波抛盘，接着进一步遭到“非过渡性”通胀前景的打击。我们预计这样的走势有更进一步的潜力，所以，受制于67.40低点，我们保持看跌。
今天市场将迎来澳大利亚GDP、中国PMI和ISM数据
今天亚洲时段，我们将在AEDT时间11：30迎来澳大利亚GDP报告。由于维多利亚州和新南威尔士州长期陷于封锁，预计三季度GDP季率萎缩2.7%。12:45，Markit Economics将公布中国制造业PMI报告。该报告值得关注的地方是其是否追随官方制造业数据上涨。Markit Economics也将先后在19:55、20:00和明天01:45公布德国、欧元区和美国PMI数据，当然还有定于02:00披露的ISM制造业指数。
ASX200指数形成看跌pinbar
该指数看来将收上7300，回到开盘价附近，形成看跌pinbar的形态，除非疫苗方面的担心削弱信心。我们预计价格继续承压，但价格实际上陷于50天和100天指数移动均线之间的中轨点位附近。所以，我们整体上保持中立，如果要交易也是快进快出（按时间衡量）。
ASX200指数2021年11月30日收于7256，涨幅0.22%
- 板块方面，电信服务最强，上涨1.84%，而公用事业最弱，下跌1.17%
- 11个板块有7个板块收高
- 11个板块有6个板块跑赢大盘
- 127只个股（占比63.50%）上涨，62只个股（占比31.00%）下跌
- 57%的个股收上其200天均线
- 40.5%的个股收上其50天均线
- 30.5%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 12.62%-Collins Foods Ltd (CKF.AX)
- + 8.57%-Credit Corp Group Ltd (CCP.AX)
- + 7.92%-Orocobre Ltd (ORE.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-4.26%-St Barbara Ltd (SBM.AX)
- ·-4.09%-Perseus Mining Ltd (PRU.AX)
- ·-3.91%-Cochlear Ltd (COH.AX)
后市展望 (AEDT时间)
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