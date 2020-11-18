亚洲晨间简报：大流行持续，美国股市进一步下跌

亚洲晨间简报：大流行持续，美国股市进一步下跌

作者： 
2020/11/19 7:11:00
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周三，美国股市回吐早前涨幅，收于时段低点。道琼斯工业平均指数下跌344点(-1.16%)至29438；标普500指数下跌41点(-1.16%)至3567；纳斯达克100指数下跌82点(-0.69%)至11894。

标普500指数 (日线图) : 整固近期涨幅

来源：GAIN Capital, TradingView

    由于新冠肺炎病例不断增加，纽约市决定无限期关闭公立学校，市场情绪承压。

能源(-2.88%)、公用事业(-1.94%)和医药、生物技术和生命科学(-1.79%)板块表现最差。 Lowe's (LOW -8.21%)、挪威邮轮公司(NCLH -7.25%)、Phillips 66 (PSX -5.58%)和瓦莱罗能源公司(VLO -5.36%)领跌。

标普500指数中，大约90%(和前一交易日一致)的股票在200日均线上方交易，85%(前一交易日为88%)在20日均线上方交易。

欧洲股市走势仍然坚挺。欧洲斯托克600指数上涨0.44%，德国DAX指数和法国CAC 40指数双双攀升0.52%，英国富时100指数上涨0.31%。

基准10年期美债殖利率自周二的0.872%升至0.880%。

现货黄金价格下跌9美元(-0.5%)至每盎司1870美元。

美国WTI原油期货(12月)上涨0.21美元(+0.51%)至每桶41.64美元。

美元表现仍落后于其他主要货币。洲际交易所(ICE)美元指数跌至92.40，连续五个交易日走低。

日元继续迎来买盘，美元/日元进一步下跌0.34%，探入103.84，连续第五个交易日下挫。与此同时，日本10月出口同比下降0.2%(预期-4.5%)，进口下降13.3%(预期-8.8%)。

美元/瑞郎收盘持平于0.9113。

英镑/美元上涨0.21%至1.3273。英国官方数据显示，10月消费者价格指数年率增长0.7%(预期+0.5%)。

欧元/美元下跌0.08%至1.1853，结束四连涨。

大宗商品相关货币兑美元走强。澳元/美元小幅上涨至0.7305，美元/加元下跌0.19%至1.3080。


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