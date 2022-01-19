收益率狂飙，澳元/加元受何影响?

10年期美债收益率与澳元/加元存在很强负相关。

2022/1/19 17:04:00

全球债券收益率全线走高。新兴市场国家等地的债券收益率上升速度高于其他国家。美债收益率正在追涨，两年期美债收益率自2020年2月新冠疫情席卷全球以来首次突破1%。10年期美债收益率周二攻入1.866%高点，这是该基准收益率自2020年1月9日1.9%高位以来最高水平。但在此过程中，10年期美债收益率升穿若干关键阻力位：

  • 2021年高点1.774%
  • 200周均线1.783%
  • 1.83%附近2018年11月高点至2020年3月低点下行之50%斐波拉契回档位

 

周线图上，下个阻力水平一直要上看2019年11月4日高点1.968%，然后是重要整数位2%。支撑重回200周均线和上文提到的2021年高点。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

这和澳元/加元有什么关系?日线图上，澳元/加元目前与10年期美债收益率呈强烈负相关。当前相关系数-0.93。相关系数高于+0.80或低于-0.80则视为两种资产之间存在强相关性。-1.00则指向完全负相关，意味着两种资产所有时候都呈反向走势。-0.93已经非常接近这个读数了! 10年期美债收益率突破2020年2月低点至2021年1月高点上行之50%回档位，澳元/加元也同时下穿2020年2月高点至2021年2月低点下行之50%回档位。此外，货币对目前距2021年12月低点仅数点之遥。但请注意，RSI正与汇价走势构筑背离，表明货币对可能做好了反弹准备。澳元/加元会继续推低吗?

 

来源：Tradingview, Stone X

  

巧合的是，240分钟时间轴上，10年期美债收益率与澳元/加元之间的相关系数也是-0.93!因此，短线负相关性同样强烈。这意味着如果收益率继续走高，澳元/加元应会进一步下挫。跌破0.8972可能触发止损。支撑位一直要下看前述时间轴内61.8%回档0.8810。水平阻力落在0.9037、0.9100和0.9159。如若10年期美债收益率走低，且/或汇价紧随RSI反弹，澳元/加元跌势有望于上述任一水平暂停。

 

 

来源：Tradingview, Stone X

 

10年期美债收益率继续创下新高。此类收益率与澳元/加元之间存在强烈负相关。因此，若收益率继续上扬，澳元/加元应会进一步推低。

 

 

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