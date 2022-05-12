两大因素导致黄金多头节节败退- 嘉盛官网

3月初，受到俄罗斯侵入乌克兰的影响，黄金最高到达2070，随后调头向下。到了4月中旬，随着多名美联储官员发表强硬讲话，催生加息周期比以往周期积极的预期，金价加速下滑。

鲍威尔在5月FOMC会议上看淡了加息75个基点的可能性，但确实提前透露，为了打击通胀，6月和7月会议可能各加息50个基点。市场刚刚放松的神经再度紧绷。

美联储更积极加息的超级紧缩周期可能在明年年初前将美国基准利率推动到3%上方，这破坏了黄金的价值，主要原因如下：

通胀触顶

黄金被视为防止法币贬值、对冲通胀的工具。如下图所示，黄金直到最近才和黄金同步反弹。

黄金价格业已调头向下，可能是对今晚美国CPI或显示通胀回落的提前反应。4月表面通胀年率料自3月创下的40年高点8.5%回落至8.1%，核心通胀率料自6.5%下降至6%。

美国真实收益率为正

鲍威尔在去年11月底获得连任美联储主席的提名，并被视为美联储基调偏强硬的结果，也促使真实收益率摆脱11月初的负值深水区（-117个基点）向上走。

美国10年期真实收益率（经通胀调整后的利率）隔夜收在+30点。值得注意的是，随着真实收益率从负转正，黄金在4月中旬加速下滑。

正真实收益率削弱了对没有利息收入的黄金的买需。在美联储维持强硬姿态的期间，真实收益率料继续上扬。

图表透露什么信息？

我们在3月18日的文章中将自2070高点以来的反转形态描述为“镊子顶/双顶形态，可能是一个时代的落幕”。另外值得注意的是，黄金完成了艾略特波浪理论中自2015年低点1046以来的5浪上涨行情。

随之而来的回撤下探周图上涨趋势支撑所在的1830/20附近，其可能构成最初的支撑。但若持续下破1820一线，金价面临扩大下行的风险，年内可能下探区间低点1700/1670。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年5月11日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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