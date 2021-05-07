金融市场在经济体系中的作用

我们将探讨金融市场的多种作用：

资本市场

股票市场

货币市场

外汇市场

债券市场

大宗商品市场

衍生品市场

金融市场概述

不管你是筹资数十亿美元的科技创业者，还是享受舒适晚年生活的退休者，你都能自一个功能完备的金融市场生态系统中受益。

金融市场对我们日常生活很多方面都存在重大影响，不仅体现为我们作为交易者和投资者参与市场的方式。

你可能会对金融市场的功能和价值心存怀疑，因为你只目睹了股市的涨跌，听到广播和电视新闻谈及市场收盘价格，但你常常感觉自己跟金融市场活动并无关联。

你甚至可能认为金融市场对你毫无影响，但它们确实在很多方面都发挥着重要作用，其辐射范围比你的认知要宽广得多。

有养老金吗? 如果养老金被投资于股票和债券，则你需要看到股票和资本市场增长

如果养老金被投资于股票和债券，则你需要看到股票和资本市场增长 有储蓄吗? 其支付的利息与中央银行利率挂钩，而中央银行利率又与债券市场价格挂钩

其支付的利息与中央银行利率挂钩，而中央银行利率又与债券市场价格挂钩 去度假? 外汇市场以每天6万亿美元的交易量决定了你的汇率。如果英镑贬值，同样金额的英镑，你能兑换到的欧元金额会减少

外汇市场以每天6万亿美元的交易量决定了你的汇率。如果英镑贬值，同样金额的英镑，你能兑换到的欧元金额会减少 购房? 贷方可能会通过资本市场确保其抵押贷款供给

贷方可能会通过资本市场确保其抵押贷款供给 想进行个人贷款? 贷方将进入资本和货币市场，以一种利率借入同时以另一种利率向你借出

贷方将进入资本和货币市场，以一种利率借入同时以另一种利率向你借出 希望地方或中央政府投资资本支出? 他们将通过出售债券进入资本市场

他们将通过出售债券进入资本市场 日用品价格上涨了吗? 通货膨胀率正在上升，原因可能是你的本国货币正在贬值，这意味着你的工资需要进一步增加

主要金融市场及其具体作用

货币市场，资本市场和外汇市场是三大主要金融市场。这三者是大多数金融市场的支撑。除了这三大市场，我们还将通过债券、大宗商品和衍生品市场进一步把脉金融市场。

1.货币市场为企业和家庭提供银行间贷款等短期贷款融资；商业银行之间则于此相互提供流动性

2.资本市场发行股票和债券等证券为企业和政府筹集中长期资金

3.外汇市场进行货币兑换和交易以保证国际贸易顺利进行

这三个市场是相互关联的，它们的有效运转如何帮助支持全球经济生态系统？其中奥妙引人入胜。

金融市场创造流动性，让企业得以成长，企业家也可于此为其企业筹集资金

投资者和交易员可在这里及时获取信息，从而降低风险

金融市场通过建立投资者信心来促进经济的平稳发展

投资者信心有助于稳定经济

资本市场

资本市场可以是一级市场也可以是二级市场。一级市场向投资者发行或出售新的债券或股票。二级市场则是投资者或交易员在交易所、场外交易市场(OTC)或其他市场买卖现有证券的地方。二级市场增加了投资者对一级市场的信心。投资者知道他们可以迅速变现所持投资品。

这些债券和股票的购买方通常包括个人、投资银行、养老基金、对冲基金和主权财富基金。

政府(地方或国家)和公司是进入资本市场的主要实体。政府通过资本市场发行债券来为其财政支出承诺筹集资金，例如，假设美国政府想为一个2万亿美元规模的10年基础设施修复和重建计划融资。他们将把债券(称为国债)出售给投资者，而相信美国政府赎回能力的投资者将会买入这些债券。

如果没有资本市场这一功能，各国政府(中央、地方或市政)将难以筹集资金展开投资、修缮和重建工作。

股票市场

股票市场是公司为筹集充足现金进行规模扩张的各大交易所。投资者购入通过经纪商出售的上市公司股票。如果上市公司收益增长，投资者就会获利。比如，纽约证券交易所和纳斯达克都是股票市场。

股票指数是由在股票市场上报价的一揽子股票组成。道琼斯工业平均指数，即道指是最著名的股指之一。

道琼斯工业平均指数追踪根据市值大小来衡量的30只精选股票表现。标准普尔500指数是另一个广受欢迎的股票指数，还有德国DAX 30指数。

股市价格取决于市场情绪，而市场情绪则以买卖双方在考量上市公司盈利能力时的看法、决定和行动作为支撑。

下文将以微软为例来说明企业如何利用资本/股票市场来实现自身的蓬勃发展，金融市场如何相互关联，以及财富的涓滴效应如何发生。

1986年3月13日，微软(成立于此前十多年)进行了首次公开募股(IPO)并筹集6100万美元。2003年，该公司以8.7亿美元支付了第一次股息。自那以后，微软于股市支付了数十亿美元股息，市场的互联性可见一斑。养老基金持有人、雇员和个人股东都将从这一可观的财富份额中获益。盖茨先生创立的公司目前拥有16.3万名员工。

货币市场

如果一个市场是由具高流动性，可以迅速开仓平仓的短期资产组成，那么这个市场就被称为货币市场。货币市场基金通常投资于政府证券、定期存单和公司商业票据等高流动性低风险证券。

货币市场是全球金融体系基础的一部分。货币市场通常涉及期限不足一年的债务，主要用于政府和企业保持现金流稳定，并为投资者赚取小额利润。

货币市场为大量资金的隔夜互换提供了便利。大多数货币市场交易为金融机构和公司之间的批发交易。

参与其中的机构包括相互放贷的银行和通过向市场出售商业票据筹集资金的公司，而其他公司或基金则可以购买这些票据。

一些批发交易通过货币市场共同基金和其他投资组成部分向消费者开放。

外汇市场

外汇(FX)市场是一个全球分散性或场外交易的货币交易市场。外汇市场确定每种货币的外汇兑换汇率。以当前或未来的价格买进、卖出和兑换货币，所有这些行为都发生在外汇市场。

它是全球最大的市场（信贷市场次之），每个交易日的成交量估计为6万亿美元。近88%的外汇交易涉及美元，银行约占交易的25%，通过外汇交易，银行可以帮助客户减少运营海外业务时面临的波动风险。对冲基金占另外11%，零售交易占10%。

外汇市场影响着欧元、美元和其他货币的汇率。外汇汇率可以说是有效市场假说的完美例证；货币价格取决于一国货币供求及与该国经济和金融稳定有关的市场情绪。

债券市场

当某一机构或组织需要获得大量贷款时，它们会向债券市场寻求帮助。一般来说，如果股价上涨，债券价格就会下跌。

债券有几种类型，国债、公司债券和市政债券。债券可以提供一定程度流动性，从而让得以经济平稳运行。

国债和国债殖利率之间的关系至关重要。当国债价值下降时，将通过国债殖利率上升进行补偿。如果国债殖利率上升，抵押贷款利率也会上升。

当美债价值下跌时，美元相对于许多其他货币的价值也会下跌。随着进口价格上涨，通胀可能会慢慢攀升。

大宗商品市场

大宗商品市场是公司通过购买或出售自然资源来抵消未来风险的地方。

企业希望确定石油、天然气和农产品等波动性较大的大宗商品价格，以保护自己免疫于未来意外成本的影响。

由于商品交易所公开交易，投资者交易大宗商品的目的仅仅是为了利润；大多数投资者都不想交易后进行实物交割。

石油是美国经济中最至关重要的大宗商品。制造业、交通运输、工业生产、供暖和发电都依赖于石油。因此，石油价格对各个经济领域的顺利开展不可或缺。

大宗商品市场决定了石油的价格。如果油价上涨，那么大约一周后，当你给汽车加油时，你可能就会感受到油价上涨带来的连锁反应 – 汽油价格上升。如果石油和天然气价格居高不下，食品价格可能会开始上涨。

许多大宗商品交易员也会利用期货市场。今天买入的大宗商品会在未来交付。期货合约允许交易员利用杠杆，借入资金来购买大宗商品。

期货市场在一定程度上消除了经济的波动性。企业可通过期货把控其日常所需关键商品的未来成本。

衍生品市场

衍生品包括了若干复杂的金融产品，其价值基于标的资产价格确定。经验丰富的投资者和对冲基金可能会将衍生品作为其交易策略的一部分，以此扩大其潜在收益。

衍生品市场是交易期货合约、差价合约和期权等金融工具的金融市场。

衍生品市场分为两个特定部分:交易所交易的衍生品和场外交易(OTC)衍生品。这些产品的法律性质和它们的交易方式各有不同，例如，OTC市场是大多数散户交易者通过经纪商交易衍生品的地方。相反，交易所交易的衍生品所进行的是直接交易。欧洲衍生品市场的名义金额超过700万亿欧元。

金融市场基本功能综述

金融市场为公司筹集大量资金提供了一个开放的规范性体系。而这个过程体现于股市和债市的运行当中。

市场还可以让企业通过进入大宗商品、外汇期货和其他衍生品市场来冲抵风险。

由于金融市场的公开性和透明度，交易所为所有交易对象设定价格。金融市场的运行还应符合与被买卖资产和证券相关的现有认知。

金融市场的庞大规模提供了流动性。在需要筹集现金时候，卖方可随时处置所持资产。规模化的市场应可降低经营成本；公司和投资者可以很方便地寻找买家或卖家。

请按照以下简单的步骤立即开始交易。

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