“1月效应”是否确有其事？ - 嘉盛集团官网

什么是“1月效应”

“1月效应”这种说法认为,股市在1月通常受到提振,月度增长率高于全年其余月份。这是一种月日历相关的效应,据称原因是经历了前一年最后一个月的下跌之后,新一年开始股市的买盘数量增加。

第一个发现“1月效应”的人是投资银行家Sidney B. Wachtel,其于1942年发现股市在年初,一般为1月的表现最佳。

“1月效应”是真实的吗?

“1月效应”看起来确有其事。自从Wachtel提出该说法之后,多项研究证实了他的理论。全球投资管理机构Schroders表示,美国股票市场在过去130年中有80年出现了该现象,在英国、日本和澳大利亚市场的这个数字更高。而且,1月正值回报率的平均值也高于其它月份。

根据Corporate Finance Institute对罗素1000指数和罗素2000指数的分析,相比大盘股,小盘股的“1月效应”似乎更加明显。

但在Wachtel公开发表上述理论后,“1月效应”的趋势已然减弱,即1月股票回报与其它月份的回报差距缩小,也增强了有效市场假说的可信度。该假说认为,股票不会因为心理因素等偏离公平市场价值。“1月效应”的真正成因,以及效应减弱的原因,从未被揭露,但有不少相关的流行理论。

“1月效应”形成的原因?

“1月效应”形成的原因仍然未知,有几个流行的解释理论,但各有逻辑漏洞,这点我们会在下面深入剖析。

投资损失节税策略

投资者用表现不佳股票亏损时出现的资本损失抵消资本利得从而达到节税的目的,即交割表现不好的股票,其损失可以抵减可能已经兑现的收益,从而降低应该支付的税金。

为什么说该策略可能是“1月效应”的成因?

资本利得税在日历年年尾确定,投资者往往在12月卖掉亏损的股票。报告的亏损计入收益,减少应税投资收入额。投资者必须在30天后才能再次投资于类似的股票,也就是说,相关投资收益与损失实现的资金一般要到1月份才能重新进入市场,这可能造成“1月效应”。

又为什么说可能不是?

随着避税退休工具的出现,投资损失节税策略式微。这类工具在美国有401k和个人退休账户(IRA),在加拿大有注册退休储蓄计划(RRSP),在英国有自由投资个人养老金(SIPP)和个人储蓄账户(ISA)。投资者可以将资本利得转移到这些新工具实现避税,投资损失节税策略在很多人看来也就变得过时了。

粉饰策略

粉饰策略是共同基金和其它投资组合经理人使用的一种策略,在年底卖掉投资组合中的亏损产品后将所获资金重新分配于表现良好的股票,并将其作为基金持仓的一部分报告于投资者,使得基金表面看起来比实际情况成功。

为什么说该策略可能是“1月效应”的成因?

发生在12月下旬的粉饰策略将资金重新分配到表现良好的股票中,可以给予其更大的推动力,在1月份创造异常高的回报。这种策略模仿了投资损失节税策略,创造了同样的资金运动,即资金在12月离开市场,又在1月回到市场。

又为什么说可能不是?

一些投资者可能会粉饰业绩,但它创造出日历相关异常现象的可能性太小了。此外,追踪而不是超越特定指数走势的被动型基金数量的增加也减少了基金经理人粉饰业绩的机会。所以,即便业绩粉饰策略在Wachtel时代是“1月效应”的成因,在如今这个时代也不大可能了。

心理因素

“1月效应”的另一个成因可能是新投资者的心理因素。一直有种观点认为,一些投资者把新一年的开端视为开始投资的机会,从而略微放大了市场波动。此外,雇员的年终奖往往在1月份到账,这些资金可能转入股票市场。

为什么说心理因素可能是“1月效应”的成因?

这些心理因素只发生在新的日历年开始的时候,而常见的投资建议是投入大额奖金。分析师们仍然没有找到“1月效应”的直接原因,难以解释的心理因素因此成为更受欢迎的答案。

又为什么说可能不是?

因为这些心理因素很难被证明,而且现在大家都知道了价格可能在1月份跳涨,也就使得更多的投资者调整了心理预期,两者相互消减。另外,这种方式要想影响特定的股票或指数,需要投入大量的资金。

“1月效应”如何作用于股票市场?

“1月效应”对中小型企业(SME)的影响力比对大型机构的影响力大得多。为什么呢?因为小盘股的流动性低,较少的投资者人数就可以影响股价。

因为关注的投资者较少,小盘股在大规模下跌后所需要的上涨时间也更长。也就是说,12月份抛售造成的价格下跌机会可能直到1月份才能被投资者所利用。与此同时,大盘股的反弹速度快得多,往往只需要几小时或几天。

1月份还是可以看到这些小盘股票飙升的行情,但随着更多的交易者注意到这种与日历有关的异常现象,上升的速度已经慢下来。有效市场假说的支持者认为,现代市场运作得太完美了,不会受到相关公司价值以外的外部关注的影响。从“1月效应”来看,支持者们可能是对的。

交易“1月效应”

“1月效应”的力量自Wachtel首次发现以来已经缓慢地减弱,所以市场很少试图单纯依靠该异常现象获利。此外,试图通过在12月买入股票等待1月上涨的交易者人数越多,12月的抛盘可能就会更少,获利空间因此可能收窄。

读者还不如在年关花时间分析与“1月效应”相关的其它基本面因素,比如“圣诞反弹”,或利用平静的假期交易季刷新技术分析技能。

