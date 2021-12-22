美元指数长线或取决于97.90/98.25的得失- 嘉盛集团官网

对美元指数来说，极其重要的区域在97.90/98.25

2021/12/22 14:26:00

英国央行上周四以加息至0.25%的举措再次出乎市场意料，上次是在上次会议上维持利率不变，令加息预期落空。而欧洲央行的温和程度略微降低，欧洲央行行长拉加德宣布，央行可能按期退出PEPP。另外，欧洲央行二季度和三季度将继续按APP计划，分别以400亿欧元和300亿欧元的金额购买债券，接着可能维持200亿欧元的必要购买量。英镑和欧元构成美元指数近70%的权重，两者对应央行所做的决策将影响美元指数的价值。

美元指数周图站上20215月以来所在通道的上轨趋势线，只是每周收盘都回到通道内。当价格未能突破通道的一端，接着往往测试另一端。该通道的下轨趋势线目标与水平支撑位交叉于94.65。周图RSI同样处于超买区域，暗示美元指数可能准备回撤。下档强水平支撑位在93.35

来源: Tradingview, Stone X

 

但请注意，美元指数在927日当周突破了双底形态，剑指97.90附近的目标，那也是20203月高点到202114日低点行情的61.8%回档位。该目标上方不远处是水平阻力位98.27，如果站于其上，可望摸至20203月高点102.99

对于美元指数周图来说，97.90/98.25是一个极为重要的区域。美元指数短线有回撤至通道底部的可能性，但或许上涨并测试阻力区域。如果击穿98.27，美元指数可望上攻20203月高点。

 

 

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