脱欧过渡期届满对英国市场后市的影响

历经多年的不确定后脱欧过渡期终于届满，而英国的前景，无论是英国股市还是英镑的前景正开始改善。英国与欧盟达成脱欧后贸易协议，英国经济今年有望稳健反弹。这意味着，FTSE与英镑压力释放后可望展开某种形式的反弹，但短期内对疫情的关切不容忽视。

英国在脱欧后GDP有望回升

二季度，英国经济受到疫情重创，严重程度在发达国家中数一数二，而此时英国的未来正深陷不确定性的漩涡之中，脱欧与脱欧后贸易谈判前途不明。

二季度，英国GDP空前萎缩19.8%，成长形势明显弱于其欧洲对手。英国央行预测2021年GDP反弹7.5%，这远高于英国预算责任办公室反弹5.5%的预测；而IMF预测的是增长6.3%。