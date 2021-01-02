脱欧过渡期届满对英国市场后市的影响

历经多年的不确定后脱欧过渡期终于届满，而英国的前景，无论是英国股市还是英镑的前景正开始改善。英国与欧盟达成脱欧后贸易协议，英国经济今年有望稳健反弹。这意味着，FTSE与英镑压力释放后可望展开某种形式的反弹，但短期内对疫情的关切不容忽视。
英国在脱欧后GDP有望回升
二季度，英国经济受到疫情重创，严重程度在发达国家中数一数二，而此时英国的未来正深陷不确定性的漩涡之中，脱欧与脱欧后贸易谈判前途不明。
二季度，英国GDP空前萎缩19.8%，成长形势明显弱于其欧洲对手。英国央行预测2021年GDP反弹7.5%，这远高于英国预算责任办公室反弹5.5%的预测；而IMF预测的是增长6.3%。
英镑涨幅有限
过去数月里英镑涨势喜人，不仅兑在2020年年末跌至2年半低点的美元上涨，兑欧元同样走高，虽然幅度低于兑美元的涨幅。英镑反弹的背景是对脱欧贸易协议落地的期待升温。
脱欧贸易协议敲定与过渡期届满为数年的脱欧不确定性划下句点，也增强了英国对投资者的吸引力。然而，故事并未到此结束。英镑兑美元难以从当前1.35附近向上拓展空间。即使协议在手，英国与英国最大的贸易伙伴欧盟之间的贸易往来成本依然可能增加。英国财政部的数据显示，无关税壁垒可能高达14%。
所以，英镑/美元有小幅上涨的可能性，但上行空间很可能受限。大部分投行预测英镑/美元在2021年年中前交投于1.25-1.35区间。
对英镑/美元走势的预测
来源: Global Reach
但若今后的经济发展路径较预期乐观，则英镑冲高的可能性很高。
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FTSE在2021年反弹
2016年脱欧公投以来，FTSE每年的表现都落后，同期基金经理的配置比例也不约而同地处于低位。正当市场开始与脱欧共处，疫情袭来，英国遭遇300年最严重的衰退。
来源: Global Reach
但若今后的经济发展路径较预期乐观，则英镑冲高的可能性很高。
FTSE在2021年反弹
2016年脱欧公投以来，FTSE每年的表现都落后，同期基金经理的配置比例也不约而同地处于低位。正当市场开始与脱欧共处，疫情袭来，英国遭遇300年最严重的衰退。
两者的这种关系之后打破，英镑和FTSE目前正处于2014年以来历时最长的一次正相关。也就是说，如果这种趋势延续，那么2021年英镑走强或不会约束FTSE的上涨空间。