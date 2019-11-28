上周金融市场重大事件回顾：

1. 中美贸易局势。上周中美双方针对第一阶段协议需按比例移除关税的条件产生争议，签署时间悬而未决。在上周五中国国家主席会见美国前国务卿基辛格；美国总统特朗普表示“我们有相当好的机会来达成协议”，市场对贸易协议的达成仍抱有一定希望。

2. 中国央行再次动作。上周一中国央行在公开市场展开1800亿元7天逆回购操作，中标利率自2.55%下调至2.50%，这是四年来首次下调公开市场逆回购操作利率。此前中国央行曾下调MLF（中期借贷便利）利率。

3. 重要经济数据。美国11月制造业PMI指数上升至52.2，创出7个月新高；欧元区11月制造业PMI录得46.6，符合预期；德国制造业PMI录得49.2，好于预期。

4. 欧洲央行新任总裁讲话。欧洲央行新任总裁拉加德表示欧元区需要从内部着手创造更多的经济增长，包括采取加大公共投资等举措。同时，拉加德也表示将很快评估欧洲央行的政策框架，包括重新设计通胀水平。

本周重大数据提示：

1. 感恩节。美国感恩节假期休市。

2. 重要数据。本周将公布美国10月耐用品订单，美国10月个人支出等重要经济数据。

主要产品行情展望：

欧元/美元（EURUSD H4）：

上周我们在《每周市场回顾与展望》中指出“本周行情有望围绕1.1070关键价格震荡。”

行情在经历过上涨后，在1.1070附近触顶并进入到震荡行情。上周行情走势符合预期。

延续上周的观点，我们认为本周重点关注行情的短线低点，有形成天图级别底部的可能。上周我们对行情的表述是“我们认为在天图级别EURUSD仍是上升趋势，本周重点关注行情短线（H4及以下级别）震荡中的低点，有形成天图级别底部的可能。”

英镑/美元（GBPUSD H4）

上周在《每周市场回顾与展望》中指出“本周我们认为GBPUSD仍可能在震荡区间内震荡（震荡低点在1.2800附近）。”并且还表示，“在12月12日英国大选结束前，英镑出现剧烈波动的概率较小。”

上周英镑在震荡区间(1.2800-1.3000)中运行,行情低点也在1.2800附近。行情走势验证了我们上周关于GBPUSD的评价。本周我们延续观点，行情仍有望延续震荡，在大选前出现剧烈波动的概率较小。

黄金（GOLD H4）

上周我们在《每周市场回顾与展望》中指出“我们认为本周仍有望向上冲击1485关键位置。延续上周的观点，只有价格上升到该重要位置，黄金多头才有望在未来进一步上涨。”

上周黄金未能上升到1485，整体呈现出弱势状态。在本周，我们关注1450关键支撑位，如果能受到支撑才有望触底反弹。

澳元美元（AUDUSD）

上周评论指出“我们认为本周仍需继续关注0.6810关键位置对行情的支撑情况，行情有望围绕该价格震荡。出现趋势性走势的可能性较低。”上周AUDUSD围绕0.6810震荡，行情走势符合预期。

本周关注AUDUSD触底的可能，短线阻力位在0.6830，如果能向上突破则有进一步向上的可能。

美元日元（USDJPY）

上周评论指出“我们延续上周的观点，本周USDJPY有望延续向上走势，甚至有创出新高的可能。”上周USDJPY走出了震荡行情，比预期偏弱一点。我们认为目前USDJPY技术上仍偏多，延续上周的观点，USDJPY有向上创出新高的可能。

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