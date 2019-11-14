上周金融市场重大事件回顾：

1. 中美贸易协议谈判的进展。市场目前对于中美两国达成协议的乐观情绪有所回落，主要因素是中方明确表示“贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止。如果中美双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比取消加征关税，这是达成协议的重要条件。”有关媒体报道中美两国签署协议的时间可能推迟到12月。

2. 美国经济数据向好。数据显示美国10月ISM非制造业PMI升至54.7；10月初消費者信心指数从10月的95.5升至95.7，略有增加。美国经济数据的想好提升了美元指数走势。

本周重大数据提示：

1. 本周重要经济数据。本周四将公布欧元区三季度GDP，本周五将公布美国零售销售数据。

2. 重要讲话。本周二美国总统特朗普将就“贸易和经济政策”发表讲话；美联储主席鲍威尔将自周四，先后在美国国会联合经济委员会和众议院预算委员会就经济前景作证。

主要产品行情展望：

欧元/美元（EURUSD H4）：

上周我们在《每周市场回顾与展望》中指出“在短线上，行情可能会回调盘整。周内以震荡思路思考行情”上周我们对行情的预判是正确的，行情在前期高点触顶回落，出现了预期中的回调走势。但客观上，上周的实际回调幅度，也比我们的预估要大一些，EURUSD向下突破了1.1070盘整区间低点，并靠近了1.1000重要整数关口。

本周关注EURUSD是否会出现下跌后的回调走势（向上回调），在回调中重点关注1.1070关键位置，如果能回抽到该位置则意味着EURUSD多头仍有一定的主动权，如果不能到该位置则有望进一步下跌，目标前期低点。

英镑/美元（GBPUSD H4）

上周在《每周市场回顾与展望》中指出“这预示着英镑有可能在本周将进入到震荡走势。本周重点关注在震荡过程中的回调低所给到我们的机会。”上周对GBPUSD的预判是正确的，行情没有能进一步上涨，而是进入到了震荡走势当中。

目前GBPUSD在1.2800附近挣扎，多空双方正在该重要支撑位上展开攻防战。我们认为本周行情还是有向上回调的可能，只是需要注意的是目前GBPUSD正在展开一轮天图级别的向下回调走势。（天图级别向下，H4级别本周有望触底向上。）

黄金（GOLD H4）

上周我们在《每周市场回顾与展望》中指出“本周我们将黄金的关键价格上调一挡，从1490上调到1498。”上周黄金下破1498后，上涨形态被破坏并一路向下，出现了杀跌行情。

黄金在今年7月，构筑了一个关键平台1380-1450。黄金目前的价格很接近该震荡区间的上轨，在本周有受到短线支撑的可能。其中我们重点关注能否上涨到关键价位1485，如果能上升到该价格，多头在未来还可以稍期盼一下；如果不能，则空头仍是主导。

澳元美元（AUDUSD）

和上文的EURUSD，GBPUSD等产品的走势和观点类似。澳元上周出现了回调走势，但在天图级别我们仍认为这是对前期上涨的回调，总体较为健康。

只是在短线H4短线上，向下走势还未结束，空头仍有发力的可能。本周关注0.6810附近的支撑，该位置或是该轮下跌的支撑位。

美元日元（USDJPY）

上周USDJPY在H4级别创出了新高，目前走出了向下回调走势，但需要注意的是大方向仍是向上走势。108.70是H4级别的重要支撑位，本周关注该重要位置对行情的支撑，并有望延续向上走势。

日经225指数（JPN 225）

上周JPN225指数延续了上涨趋势。在H4级别上JPN225仍属于强势上涨的技术形态，在技术角度仍有望进一步上涨挑战23200整数位，目前行情的第一支撑位在23000。

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