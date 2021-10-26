每周交易员持仓报告：澳元空头终于屈服- 嘉盛集团官网

CFTC的每周交易员持仓报告摘要展示大型投机者的市场持仓情况。

每周交易员持仓报告

周二（10月19日）当周

IMM 的计算数据显示，美元净多头持仓连续第二周减少。美元兑所有其它货币的净多头持仓为 215.2 亿美元，兑日元持仓为 112 亿美元，大概是前者的一半左右。

在录得多周净空头持仓后，澳元净空头持仓连续第二周减少。

避险货币瑞郎和日元持仓减少，交易者持有的瑞郎期货合约空头创下 2019 年 12 月以来之最，日元的数字则是 2018 年 12 月以来之最。

挣扎数月无果后澳元空头似乎终于投降。我们可以看到7月-9月间总空头比率上升（请看灰色阴影区域），只是价格走势没有完全跟上。但在过去几周里，随着总空头减少，价格上涨，但多头并未增加。在那之后澳元走出经典的空头回补行情。在我们看来，要想出现新的多头，需要澳洲联储暗示可能在2024年之前加息（但事实上没人真地相信会等那么久）。

日元期货净空头持仓逼近3年高点。上周空头净持仓再增26100张，那也是2021年3月以来最高增幅、2020年3月以来第二高增幅。总空头持仓同样逼近价格转折点（向上反转点）的水平，而美元/日元已自2018年10月高点回落的事实同样暗示，情绪可能正逼近极端值。但暗示变成事实需要交易者削减空头，而到目前为止没有出现相关信号。

金属净多头持仓普遍增加。白银净多头持仓创下 11 周最高点、铂金期货为 3 个月高点，铜期货接近半年高点，而黄金为 5 周高点。

黄金和白银多头持仓增加的同时空头持仓减少；铜期货多头持仓明显增加、空头持仓略微增加。铂金多头和空头持仓减少并推高净多头持仓水平。

交易者同样增持西得州原油期货的净多头持仓，但仅有 1700 张。与此同时，减少的持仓为 23100 张。也就是说，油价的上涨来自空头回补。

白银等金属上涨趋势的发展变化可能值得我们留意。银价到达我们对头肩底形态突破后的预测目标，但止步于9月高点与200天指数移动均线附近。上周五形成的看跌pinbar形态警示可能回调，但届时我们将寻求新出现的支撑位。然而从市场持仓的角度看，因为近期涨势大部分来自空头回补，所以，要想反弹可持续，需要新的多头介入。

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