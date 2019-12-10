英国GDP疲弱，FTSE跌逾1.2%

英国GDP疲弱，FTSE跌逾1.2%

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/10 16:35:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲股市今天早上“血流成河”，而FTSE已经跌逾1.2%。对全球贸易的关切是股市下跌的部分原因，但在英国，疲弱的GDP数据额外增添了下行压力。

在英国准备在本周晚些时候进入投票站投票之际，经济呈现出遭遇脱欧与全球经济放慢拖累的更多证据：10月GDP增长率为6年最低。其它经济指标也没有好多少：工业产出下降1.3%、建筑业产出萎缩2.1%。

这些坏消息都作用于企业，并且今天体现于一些糟糕的财报上。Ashtead表示，英国的营商环境依然严峻（但对北美市场的看法较为乐观）。该公司股价随后暴跌7.7%。Ted Baker下调盈利指引并宣布公司的首席执行官已辞职。

油价跌破60

在OPEC上周所有会议结束并决定扩大当前减产幅度而不是增产后，原油市场实际上的反应与市场预期大相径庭。今天早上布伦特原油跌破60，虽然开盘以来略有上涨，但依然比上周价格低3美元左右。OPEC的保证显然没有安抚到市场，因为那只是将市场上业已发生的结果摆上台面。而美中贸易协议可能要到2020年的某个时候才会敲定的担心，则全力打击了油价。


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