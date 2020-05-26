



本周开局平淡，由于美国、新加坡和英国等主要交易中心公共假期因素，G10货币对交易区间非常狭窄。在这个清淡的交投环境下，美元/日元勉强构筑20点区间，继续近几个交易日区间压紧的趋势。来看看日元/美元区间收紧的潜在原因，日元被视为避险货币。IMM的最新报告证实，可能是为了防备经济重启后第二波新冠病毒感染风险以及中美紧张关系升级，市场仍做多日元。与此相抵消的是，由于人们对疫苗态度乐观，加之新西兰和澳大利亚等“较早开放”地区的经济重启令人鼓舞，风险情绪仍然坚挺。随着4月中旬部署的紧急病毒控制措施解除，日本昨日开始全面解封。日本首相安倍晋三在新闻发布会上表示，振兴经济是他的首要任务，明天政府将批准第二份预算以帮助经济复苏。在安倍发表声明后，日本投资者活动将恢复的预期，再加上日本经常账户盈余不断萎缩，这些因素可能导致日元需求受抑。当我们观察下方美元/日元图表时，可以看到，在货币对自112.25/50阻力位(2月112.23高点和2019年112.40高点)遭拒后，5月初回落至105.98，接近112.00/101.00区间中部。鉴于3月101.18低点的v形底部，我们倾向认为若美元/日元突破扩展区间，将启动上行。为此，美元/日元目前短线正看向落在近期高点108.10和200日均线108.40区域的关键上方阻力。如持续上破108.40，这将是对美元/日元已于5月105.98构筑可交易低点的初步确认，将成为寻求美元/日元做多的催化剂，预期为汇价反弹攻向区间高点112.25/50区域。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月26日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。