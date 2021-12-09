辉瑞报告第三剂疫苗可以中和Omicron，股市继续上涨 - 嘉盛集团官网

辉瑞（Pfizer）报告，接种其与BioNTech联合研制的新冠病毒第三剂疫苗可以中和Omicron变异病毒。各国政府可能因此加快加强针的接种，但可以打败Omicron变异病毒吗？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/12/9 14:38:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国股指期货

道指期货上涨0.13%，报35780

标普500期货上涨0.13%，报4694

纳斯达克期货上涨0.6%，报16331

欧洲市场

FTSE上涨0.18%，报7355

Dax下跌0.6%，报15728

Euro Stoxx下跌0.5%，报4257

 

各国开始加速接种加强针疫苗

美国股市目前看有望在前一时段斩获的巨大涨幅基础上温和高开。辉瑞与BioNTech联合研制的三剂新冠病毒疫苗可以中和Omicron变异病毒的消息，帮助市场情绪继续保持看涨。

辉瑞和BioNtech这两家疫苗制造商发布首份Omicron疗效正式报告，声称两剂式疫苗的中和性抗体较弱，即Omicron需要第三剂疫苗。各国因此纷纷加速接种加强针疫苗，而鉴于新出现的变异病毒传染性似乎非常强，这样的行动是否可以不需要更多封锁的配合仍然存疑。有消息称，英国政府正在研究贯彻阻止该病毒蔓延的措施。这令前述报告黯然失色。

展望后市，JOLTS职位空缺报告有望将注意力重新吸引到美联储身上。另外，周五的通胀数字也引人瞩目。

 

道指后市走势判断

道指自从12月在33950构筑低点就一直在反弹，收复了50100天均线，过去两个时段道指斩获逾3.3%的反弹幅度，但现在看来动能耗尽。尽管如此，多转空仍可能需要下破33950

 

 

外汇市场 封锁忧虑导致美元反弹、英镑下跌

辉瑞消息推动美元收复早盘失地。如果该公司三剂式疫苗可以中和Omicron变异病毒，那么经济可以延续复苏势头，美联储也可以加速升息。

英国政府可能很快推出B计划的猜测升温，推动英镑/美元下跌，使其表现差于对手货币。所谓B计划即实施新一轮疫情管控措施，其可能破坏经济复苏。有报道表示，英国政府的疫情管控委员会将在今天晚些时候进行相关讨论。

英镑/美元下跌0.37%，报在1.3196

欧元/美元上涨0.24%，报在1.1291

 

油价休整

油价周初飚升逾8%，周三企稳，只是再上涨了区区几点。投资者评估Omicron的最新消息，描绘对全球成长和原油需求前景的潜在影响。辉瑞三剂疫苗可以中和Omicron病毒的消息利多油价，而英国可能增强包括居家办公在内的疫情管控措施的消息利空油价，两者相互抵消。

油价几乎没有理会API库存报告。该报告显示，上周原油库存减少、汽油库存增加。

西得州原油上涨0.3%，报在71.94

布伦特原油上涨0.2%，报在75.66

 

后市关注

15:00 美国 JOLTS职位空缺

15:00 加拿大央行利率决议

15:30 EIA原油库存

 

 

 

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