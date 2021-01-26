美元指数即将展开上修？

澳大利亚国庆日长周末假期非正式宣告澳大利亚夏季假期的结束，在两天的忙乱之后学校将开学。

2021/1/27 10:05:00

相比之下过去48小时外汇市场一直平静无波（美元指数是最佳例子），美元指数目前交投于上周收盘价90.20附近。

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整个2020年，看跌美元的观点表现得淋漓尽致。但2021年开局，市场对美元的看法更加中性。

利多美元的因素之一为美国再推一轮刺激政策的前景（已经推升美国利率）与美联储淡出资产购买计划的言论。

另一因素是主要央行越来越警惕于弱势美元。我们在两周前的一篇文章中强调过，欧洲央行行长拉加德警告，欧洲央行正在非常仔细地监测汇率的波动。

而隔夜消息证实了这种警告。欧洲央行决策层将对疫情爆发以来欧元兑美元升值的原因进行审查，判断是否为两国之间的货币政策差异所造成。

值此走出疫情实现复苏之际，没有哪个国家想要一个强势货币，尤其是欧洲央行，因为强势欧元/美元正在制约决策层提升通胀与成长的努力。

欧元/美元在美元指数中的权重约为57%。在明天早上的FOMC会议召开之前，美元指数似乎正在构筑头肩底形态。

这完美契合了艾略特波浪理论，暗示美元指数在从11月高点94.30到1月低点89.20完成五浪下跌后，即将展开上修。

在这样的背景下，美元指数如果清除阻力/颈线相汇的91.00/20，有望先后上攻92.00和92.50。接下来几个时段我们将继续关注此技术结构。

US dollar trade setup on the radar

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021127日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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