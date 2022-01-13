美国CPI创下近40年最高点，但“幸运”地符合预期 - 嘉盛集团官网

美国CPI创下近40年最高点，但“幸运”地符合预期

2022/1/13 13:59:00

美国12CPI报在7%，符合预期，高于11月的6.8%

美国12CPI报在7%，符合预期，高于11月的6.8%12CPI创下19826月以来最高点。剔除CPI中不稳定的食品与能源成分的核心CPI5.5%，预期为5.4%，前值为4.9%12月核心CPI创下19912月以来最高点。

鲍威尔昨天在美联储主席再提名确认听证会上表示，为控制通货膨胀，美联储将采取一切必要的措施，可能包括以更快的速度减码债券购买以及必要时加息的措施。鲍威尔承认，价格压力（通胀）将持续到今年年中。他还表示，美联储将在首次加息后不久（2-4次会议）即开始收缩资产负债表，而且相对上次，即2018年可能更快更及时。

CPI数据公布之前，市场充分计入了报在7%的可能性。所以，市场面临的风险是最终读数低于7%而不是高于7%。美元遭遇“听传闻买进见事实沽出”，在CPI数据发布后旋即下跌。但距离反转还有多少下跌空间呢？美元指数终于下破202111月中旬以来的水平区间，即95.50 - 97.00，但把时间放长到20215月则一直处于长期上升通道内。请留意美元指数考验通道下轨趋势线所在的94.90附近的可能性。下档支撑位先后落在水平支撑位95.6593.35。上档阻力位50天均线95.85附近、近期区间上轨96.94/97.00和通道上轨97.15附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元在美元指数中的占比高达58%，这个事实可能让人联想到在美元指数下跌时该货币对上涨，而今天到目前为止的走势确实如此。欧元/美元在1.1370附近突破上升三角形，目前上攻20215月以来长期通道的上轨，该下斜趋势线落在1.1435附近，构成第一道阻力。第二个阻力位在长期水平阻力位1.1490/1.1500，然后是略高于该位的1.1525。下档支撑位在50天均线1.1337、上升三角形的下轨上升趋势线1.1290附近。如果下破1.1290，后市可能跌至20211125日低点1.1186附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

美国12CPI报在7%，创下近40年最高点，但符合广泛预期。在下个催化剂 有可能是定于周四发布的PPI或周五的零售销售 出现之前，市场可能陷于“听传闻买进见事实沽出”模式。

 

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