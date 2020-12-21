两种交易值得关注：避险交投中金价攀升，英国封锁下劳斯莱斯承压

•在发现一种传染性高出70%的新冠病毒新毒株后，越来越多的国家关闭了对英边境。

•英国脱欧谈判继续耗尽又一个最后期限

•美国两党谈判代表同意将于今天晚些时候投票表决9000亿美元新冠救助法案。

黄金价格徘徊于1900美元附近

•金价欧洲早盘有所回升，在美国9000亿美元经济刺激法案的推动下，隔夜升穿1900美元。该法案为无收益的贵金属资产提供了支撑。

• 避险交投也巩固了黄金走势，新冠病毒不利动态、更为严格的封锁限制和英国脱欧紧张情绪，这些都让黄金投资者得以成功摆脱美元走强的影响。

自8月初以来，黄金一直交投于下行通道内部。金价于上周晚些时候升穿下行通道上轨。价格还站上50日均线1870美元，该价位封底了周五的回落。

今天，黄金扩大涨幅，看来正准备攻向100均线1904美元，然后是1917美元阻力位(11月4日高点)。若日收盘于该水平之上，黄金或尝试上看1965美元(11月高点)。





新冠疫情扰乱旅游业，劳斯莱斯股价下跌 周一，随着投资者对新冠病毒新毒株消息做出反应，加之多个国家关闭对英边境，劳斯莱斯(Rolls Royce)股价大幅下跌。 鉴于劳斯莱斯最大的收入来源依赖于飞机飞行，该公司一直是新冠危机中受创最严重的股票之一。为了阻止变异病毒传播，英国出台了最新旅行限制措施，这意味着民航业将继续严重承压，现金消耗攀升。 在此之前，疫苗乐观情绪曾推高股价。现在的问题是，疫苗是否对新毒株有效。 劳斯莱斯上周五收于113.5便士，自12月135便士高点下跌。今天，该股开盘走低，截至本文撰写时交投于106便士，跌幅7%。 该股自10月初以来一直交投于上行通道内部，今天的下跌导致该股下穿看跌走势通道下轨。RSI处于看跌区交投下行，但尚未超卖，表明后市或进一步走低。 今天早些时候，股价于50日均线95便士附近获撑。只有失守该水平，才会为探向11月低点85便士和65便士开启大门。 若守住50日均线，价格可能反弹并测试通道下轨，转为阻力的支撑位108便士。如果回到通道内部，股价或再度锁定11月高点121便士和通道上方155便士。





下档方面，若失守50均线1870 美元，可能测试通道下轨1855美元，然后是200均线和水平支撑1816美元。