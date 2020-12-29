两种交易值得关注：英镑/美元有望突破1.35，WTI在美国经济刺激法案通过后上涨









美国刺激协议提振WTI需求前景

由于美国可能扩大抗疫纾困款项，加之英国脱欧协议最终带来了一些稳定性，石油需求上升预期带动油价上涨。

虽然市场因假期成交量清淡呈区间交投，但更大规模刺激计划前景提振了市场情绪和未来需求预期。

短期内，对新冠变异病毒及美国和欧洲更严格封锁限制的担忧或令涨幅受限。

美国原油库存数据将于今天晚些时候公布。原油库存预计减少210万桶。

1月4日的欧佩克+会议同样牵动人心。

西德州原油(WTI)小幅上涨，徘徊于日高48美元附近，守住4小时图上20和50均线即时支撑。若支撑不破，油价或攻向48.50美元，还有望站上月度高点49美元，然后是整数和心理价位50美元。

若跌破20-50均线，或打消看涨趋势，开启探向47美元一线100均线和上周低点46.15美元的大门。