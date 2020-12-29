两种交易值得关注：英镑/美元有望突破1.35，WTI在美国经济刺激法案通过后上涨

在华尔街股市隔夜强劲上涨和亚洲股市走高后，欧洲市场即将强劲开局。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/29 14:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
  • 隔夜，华尔街股市强劲上涨，亚洲股市走高。
  • 随着新年的到来，美国新经济刺激法案和英国脱欧协议正在提振市场情绪。
  • 对新冠肺炎病例激增的担忧可能令欧洲乐观情绪受抑。

英镑/美元急挫后反弹

由于脱欧狂喜迅速让位于英欧服务行业协议缺位及英国新冠疫情加剧的担忧，英镑/美元周一承受沉重抛压，自其波段高点1.3575下跌了约150点。

今天更为乐观的情绪正对美元构成压力。随着美国立法者推进抗疫纾困方案，对避险资产的需求下行。英镑/美元隔夜自时段低点1.3430回升至关键心理水平1.35略下方。

低吸迹象利好英镑/美元多头，货币对自20均线支撑位反弹，并有望测试日内高点1.3495和心理关口1.35。到目前为止，货币对一直很难企稳1.35上方。不过，若持续升穿1.35，再度聚焦1.3575，然后是1.3625(12月24日高点)。

另一方面，直接支撑位可见于1.3430(20均线和日图低点)，然后是1.3350。若下破1.3260(50均线)，将被视为空头的关键行情。





美国刺激协议提振WTI需求前景

由于美国可能扩大抗疫纾困款项，加之英国脱欧协议最终带来了一些稳定性，石油需求上升预期带动油价上涨。

虽然市场因假期成交量清淡呈区间交投，但更大规模刺激计划前景提振了市场情绪和未来需求预期。

短期内，对新冠变异病毒及美国和欧洲更严格封锁限制的担忧或令涨幅受限。

美国原油库存数据将于今天晚些时候公布。原油库存预计减少210万桶。

1月4日的欧佩克+会议同样牵动人心。

西德州原油(WTI)小幅上涨，徘徊于日高48美元附近，守住4小时图上20和50均线即时支撑。若支撑不破，油价或攻向48.50美元，还有望站上月度高点49美元，然后是整数和心理价位50美元。

若跌破20-50均线，或打消看涨趋势，开启探向47美元一线100均线和上周低点46.15美元的大门。


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