两种交易值得关注：欧元/英镑，标普500指数

欧元/英镑上涨，但下跌趋势完好

受新冠病毒大流行冲击，英国经济在2020年经历GDP创纪录的9.9%收缩。

第四季度GDP季率增长1%，第三季度前值为+16.1%，优于预期的0.5%增速。

尽管一度交投紧张，但疫苗接种计划强势推进和英央行现不考虑负利率的表态为英镑提供支撑。

欧元/英镑技术面分析

在1月下破后，汇价过去一周一直在清淡交投环境下横盘整理。

尽管抛盘本周暂停，但看跌依旧保持。

欧元/英镑日线图下破20和50均线，前者下穿后者，从而构筑又一看跌信号，RSI仍处于深度看跌区域。

今天的小幅反弹或遭遇周高点0.8800阻力位，然后是20日均线0.8830。升穿0.8865或打消当前看跌趋势，而攻破0.8965则带来看涨动能。不过鉴于RSI看跌，该走势可能性很低。

另一方面，本周低点0.8735提供支撑，然后是4月中旬水平支撑位0.8675。

标普500指数涨势稍事休息

投资者静待经济刺激计划相关消息，亚洲市场假日期间仍交投受抑。

投资者自债市转向股市，推动华尔街股市隔夜创下历史新高。

美国扩大疫苗接种人群。

稍后将公布消费者信心数据

标普500指数技术面分析

虽然基本面指向进一步上行，但短线技术性回调或为交易员提供低吸机会。

尽管标普500指数交投于其20日均线和50日均线上方明确看涨趋势，但RSI背离暗示标普500指数或面临短线回调。

若空头能下穿3900整数支撑位，那么转为支撑的前水平阻力位或在3860/50 处20日均线发挥效力，然后是50日均线3775。

上档方面，若日线图收于3930之上，将确认上行趋势延续，接下来目标锁定关键心理水平4000。



