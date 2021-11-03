重点关注DAX与欧元/英镑的走势- 嘉盛集团官网

DAX关注财报和制造业PMI；欧元/英镑受脱欧消息的影响逼近0.85，等待欧元区制造业PMI的发布。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/11/3 13:58:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

DAX关注财报和制造业PMI

周二，因为美联储为期两天的会议拉开帷幕，市场交投谨慎，DAX和欧洲股市一起下跌。

普遍鼓舞人心的财报帮助DAX在前一时段强力上涨。今天还有更多的财报将发公布，其中的焦点是德国医疗健康公司Fresenius的业绩表现。

德国与欧元区10月制造业PMI同样受到关注。这些读数都是终值，所在不大可能和预览值那样对市场产生重大影响。对于两者的预期值分别为58.258.5，只比9月读数低0.1

 

DAX后市展望

DAX10月初低点14800继续反弹，目前交投于其50200天均线以及持续数周的上升趋势线上方。

价格经过昨天的涨势后突破15780阻力，使其目前转为支撑位。

SI看涨，所以多头继续看好扩大上行的前景，目标16000和历史新高。

如果下破水平支撑位15780和上升趋势线15700，则下探50期均线15550。如果攻克该位，近期上涨趋势落空。

 

欧元/英镑受脱欧消息的影响逼近0.85，等待欧元区制造业PMI的发布

英国和法国在脱欧后陷入升级的捕鱼纠纷中，导致英镑成为前一时段表现垫底的G10货币。

隔夜的消息则鼓舞人心，法国声称其将暂时不对英国渔业进行制裁。但两国间的争端提醒英镑交易者，脱欧困境远未结束。

欧元区制造业PMI将是欧元重点关注的数据。欧元也自美元贬值中获得一些支撑。

 

欧元/英镑后市展望

欧元/美元正扩大其自10月底0.84以来的反弹，MACD的金叉令多头期待货币对扩大涨势。

要上看50天均线0.8525、给予多头推高动力，则需要强力突破0.85阻力。

而若未能收上0.85，货币对可能下探上周高点0.84750.8420支撑位。



 

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