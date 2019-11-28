从今天起，你可以肆意交易阿里港、美股

11月26日阿里巴巴在香港成功上市，开盘立即受到市场热烈追捧大涨6%，阿里总市值在4万亿港元附近波动，成为港股第一大市值公司。

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2019/11/28 21:48:00
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11月26日阿里巴巴在香港成功上市，开盘立即受到市场热烈追捧大涨6%，阿里总市值在4万亿港元附近波动，成为港股第一大市值公司。超越此前港股市值之王腾讯控股，目前腾讯控股市值约为3.27万亿港元。从即日起，全球投资者可以通过嘉盛集团，交易阿里巴巴的港股和美股。

阿里美股（天图）  数据来源：嘉盛集团专属交易平台


阿里港股（5分钟图）  数据来源：嘉盛集团专属交易平台

通过嘉盛交易阿里有这么几个特点：

一.多空双向，交易灵活。如果你判断股票上涨，可以选择做多；如果判断股票下跌，则可以选择做空。无论该股票是上涨，还是下跌均可以自由的去交易该股票。

二.T+0交易。当天买入，当天即可卖出。短线交易者可以随时开仓，平仓。

三.准入门槛低。投资者免费开户，仅需250美元就可以进行阿里的交易（点击文末左下角“阅读原文”）。

阿里巴巴在香港上市的名字是阿里巴巴-SW（09988.HK），其中“S”表示阿里第二次在香港上市，“W”表示同股不同权。阿里美国发行的是存托凭证（ADR），ADR的优点是可以和其他证券互换。阿里在香港发行的是普通股。一个ADR等于八普通股，二者之间可以互换。

对于阿里美国和阿里香港之间的股价关系，我们认为由于阿里巴巴大部分股份在美国交易，并且美股的流动性更好，阿里美国的股价可能会更有指导意义，交易者可以更多参考美股价格。

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